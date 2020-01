Samsung Galaxy XCover Pro: Robustes Smartphone mit Wechselakku

Mit dem XCover Pro hat Samsung ein besonders robustes Smartphone für Firmenkunden vorgestellt. Das Smartphone kommt mit einer IP68-Zertifizierung für den Schutz vor Wasser und Staub und dem MIL-STD-810-Standard für den Schutz vor extremen Witterungsbedingungen und mechanischen Belastungen. So übersteht es beispielsweise das dauerhafte Eintauchen in Süßwasser sowie Stürze aus 1,5 Metern Höhe. Der 4050 mAh fassende Akku ist wechselbar. Im Innern des Android-Smartphones arbeitet das Mittelklasse-SoC Exynos 9611 mit 4 GByte RAM.

Spezialfunktionen treffen Mittelklasse

Das XCover Pro hat die aktuelle Android-Version 10 und bietet Samsung Knox für Datensicherheit und Fernwartungsfunktionen. Es ist ausgestattet mit einem seitlichen Powerbutton mit Fingerabdrucksensor und zwei konfigurierbaren Zusatzknöpfen. Diese lassen sich etwa für Kurznachrichten oder eine Push-to-Talk-Funktion nutzen, die mit Microsoft Teams kompatibel ist. Es ist außerdem möglich, das XCover Pro als mobile Bezahlstation für Kartenzahlungen via mPOS zu nutzen.

Das 6,3 Zoll große LC-Display löst mit FHD+ auf. Samsung verspricht, dass sich der Touchscreen sowohl mit nassen Händen als auch mit Handschuhen bedienen lässt. Die Dualkamera besteht aus einem Hauptsensor mit 25 Megapixeln und einer Ultra-Weitwinkelkamera mit 8 Megapixeln. Die 13 Megapixel starke Frontkamera ist in einer kreisförmigen Displayaussparung untergebracht.

Verfügbarkeit

Das XCover Pro misst 159.9 x 76.7 x 9.9 Millimeter und wiegt 218 Gramm. Neben 64 GByte Speicher bietet das Smartphone einen MicroSD-Slot. Es hat USB Typ C und Samsungs hauseigenen Pogo Pin zum Laden in entsprechenden Ladestationen verbaut. Laut Samsung wird das Handy in Deutschland ausschließlich als Enterprise Edition verkauft. Es wird ab Ende Januar 2020 für 509 Euro erhältlich sein.

Update: Euro-Preis ergänzt. (mjo)