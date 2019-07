Samsung-Manager DJ Koh zum Galaxy Fold: "Es war blamabel"

Samsung-Manager Koh Dong-Jin, der auch als DJ Koh bekannt ist, hat in einem Gespräch mit Pressevertretern die Schuld für den in letzter Sekunde abgesagten Marktstart des Falt-Smartphones Galaxy Fold auf sich genommen. "Ich habe es durchgeboxt, bevor es fertig war", zitiert die britische Zeitung The Independent den Chef der Mobilsparte Samsungs. "Das war blamabel."

Im April hatte Samsung den Marktstart des Galaxy Fold kurzfristig auf unbestimmte Zeit verschoben. Mehrere der frühen Testgeräte, die Samsung bereits verschickt hatte, zeigten in den Händen der Reviewer Defekte. Betroffen war vor allem das faltbare OLED-Display: Journalisten und Influencer bemerkten Flackern, defekte Pixel oder gar Komplettausfälle des Bildschirms.

Im Gespräch mit The Independent verspricht DJ Koh nun Besserung. "Wir befinden uns im Erholungsprozess", sagte der Samsung-Manager. "Im Moment testen wir über 2000 Geräte in allen möglichen Aspekten. Wir haben die Probleme identifiziert. Einige davon hatten wir vorher gar nicht bedacht."

Auch Huawei verschiebt Marktstart

Das Galaxy Fold wäre das erste Falt-Handy eines großen Herstellers gewesen, noch immer gibt es aber keinen neuen Release-Termin. Neben Samsung hat auch Konkurrent Huawei den Marktstart eines faltbaren Smartphones nach hinten verlegt: Das Mate X kommt später, um Probleme wie beim Galaxy Fold auszuschließen, begründete Huawei die Entscheidung.

Handys mit faltbaren OLED-Displays gelten als Möglichkeit, Smartphone-Besitzer vom Kauf eines neuen Geräts zu überzeugen. Der Smartphone-Markt befindet sich seit Jahren auf Schrumpfkurs. Eine der Ursachen: Handys gelten als ausentwickelt, Nutzer behalten ihr Gerät entsprechend länger. Falt-Handys haben als neue Produktkategorie das Potenzial, dem Markt neuen Aufwind zu geben. Angesichts der technischen Probleme und der hohen Preise kann es aber noch dauern, bis sich die extravaganten Smartphones zur echten Alternative entwickeln. (dahe)