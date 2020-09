Samsung Odyssey G9: Ultrabreiter Gaming-Monitor mit 240 Hertz verfügbar

Eigentlich sollte der Odyssey G9 C49G95T schon ab Mitte Juli 2020 verfügbar sein, aufgrund von Qualitätsproblemen verzögerte Samsung jedoch die Markteinführung: Käufer in den USA beklagten sich teilweise über Schlitze an der Gehäusefront, durch die Licht austrat. Inzwischen scheinen die Probleme behoben zu sein, denn in Deutschland haben zahlreiche Händler den Monitor auf Lager.

Der Odyssey G9 C49G95T ist Samsungs bisher teuerster Monitor. Der Händler Notebooksbilliger verkauft verfügbare Exemplare für 1500 Euro. Amazon ruft etwa 1400 Euro auf, gibt aber keinen Liefertermin an. Die Preisempfehlung bezifferte der Hersteller früher auf 1730 Euro.

DisplayHDR 1000 und 240 Hertz

Wer sich mit dem Seitenverhältnis von 32:9 anfreunden kann, bekommt mit dem Odyssey G9 C49G95T einen Highend-Monitor. Samsung baut ein eigenes VA-Panel mit 5120 × 1440 Pixeln auf 49 Zoll Diagonale ein – das entspricht zwei 27-Zöllern im 16:9-Format mit WQHD-Auflösung nebeneinander. Das Panel ist im 1000R-Radius gebogen: Stellt sich der Nutzer einen Meter entfernt, ergäben mehrere Modelle einen Kreis.

Über DisplayPort 1.4 stellt das Display 240 Hertz dar; AMDs FreeSync und Nvidias G-Sync Compatible für dynamische Bildwiederholraten sind dabei. Dank 10-Bit-Verarbeitung pro Farbkanal und Quantum-Dot-Schicht (QLED) deckt der Odyssey G9 C49G95T den DCI-P3-Farbraum zu 95 Prozent ab, sRGB zu 125 Prozent. Die Hintergrundbeleuchtung schafft 1000 cd/m² in der Spitze, womit das Display die Vorgaben für VESAs DisplayHDR 1000 erfüllt. Der Kontrast liegt bei 2500:1. Der Standfuß erlaubt eine Höhenverstellung von 12 cm.

Das ältere Schwestermodell C49RG90 mit langsamerem VA-Panel und 120 Hertz ist weiterhin ab 850 Euro erhältlich.



(mma)