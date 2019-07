Samsung Tab S6: Premium-Tablet mit Stift

Samsung hat ein neues Premium-Tablet vorgestellt und es mit dem Tab S6 getauften Gerät eindeutig auf das iPad Pro abgesehen. 10,5-Zoll OLED, verbesserte Stifteingabe und optional erhältliches Keyboard-Cover sollen das Tablet zum Arbeitsgerät und Entertainer in einem machen.

Das Tab S6 löst das Tab S4 als Spitzentablet der Südkoreaner ab. Vor allem mit Blick auf den S Pen hat Samsung nach eigenen Angaben nachgebessert. Der neu entwickelte Stift dient nun per Bluetooth LE auch als Fernbedienung, wie es bereits beim Galaxy Note 9 der Fall ist. Auch Gesten soll der S Pen unterstützen und so beispielsweise die Aufnahme von Selfies und Videos erlauben, ohne das Gerät zu berühren.

Am Gerät wird der Stift drahtlos geladen, nach zehn Minuten in der Lademulde auf der Geräterückseite sollen elf Stunden Stiftbenutzung möglich sein. Bei Nichtbenutzung wird der Stift magnetisch auf der rückseitigen Mulde gehalten, eine solche Option fehlte dem S4.

Mit der auf den Smartphones eingeführten Desktop-Oberfläche DeX soll das Tablet auch zum PC-Ersatz werden. Dieser lässt sich wie schon beim Tab S4 direkt auf dem Tablet nutzen. Die DeX-Oberfläche ähnelt einem klassischen Windows-Desktop inklusive Taskleiste, Startmenü und Schnellstartleiste. Nahezu alle Apps laufen in frei verschiebbaren und beliebig in der Größe anpassbaren Fenstern.

Flache Flunder

Während es sich beim Display wie beim Vorgänger um ein 10,5 Zoll großes OLED handelt, ist das Gerät selbst ein wenig kleiner – und nur 5,7 Millimeter dünn. Der optische Fingerabdrucksensor liegt unter dem Display. Auf der Rückseite hat Samsung zwei Kameras eingebaut, neben der Hauptkamera sitzt eine Ultraweitwinkelkamera. Eine Linse gibt es auf Vorderseite, sie nimmt 8-Megapixel-Fotos auf.

Angetrieben wird das Tab S6 von Qualcomms Snapdragon 855, der auch in Spitzensmartphones zum Einsatz kommt. Diesem stehen bis zu 8 GByte Hauptspeicher zur Seite. Der Akku hat eine Kapazität von 7040 mAh und lässt sich per Fast Charging wieder füllen. Das Gerät kommt wahlweise mit 128 oder 256 GByte Flash, dieser lässt sich per MicroSD-Karte um bis zu 1 TByte erweitern. Nur das 256-GByte-Gerät kommt mit LTE.

Das Tab S6 ist laut Samsung ab Ende August in Grau, Blau und Rosa erhältlich. Mit 6 GByte Hauptspeicher und 128 GByte Flash wird es 750 Euro kosten, als LTE-Variante mit 8 GByte RAM und 256 GByte Flash 900 Euro, der S Pen ist in beiden Varianten inklusive. Für das Keyboard-Cover ruft Samsung 180 Euro auf.

Modell Samsung Galaxy Tab S6 Betriebssystem Android 9

Display 10.5” WQXGA, AMOLED Farbvarianten Grau, Blau, Rosa

Größe / Gewicht 244.5 x 159.5 × 5.7mm / 420g Hauptkamera 13MP + 5MP (Ultraweitwinkel) Frontkamera 8MP Speicher 6 GByte/128 GByte, 8 GByte/256 GByte Prozessor / Grafik

Qualcomm Snapdragon 855 (1x2.8GHz, 3x2.4GHz , 4x1.7GHz) / Adreno 640 Akku 7,040mAh, Fast Charging Konnektivität Wi-Fi 5, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0 Standortbestimmung GPS, Glonass, Beidou, Galileo

Preis / Verfügbarkeit 749€ (6 GByte / 128 GByte), 899 € (8 GByte / 256 GByte) / ab Ende August

(rbr)