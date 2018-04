Samsung Galaxy S9 und S9+ kamen noch vor Ende des Quartals auf den Markt. (Bild: heise online)

Der südkoreanische Konzern rechnet damit, dass der Quartalsgewinn aus den Kerngeschäften im Jahresvergleich um 58 Prozent steigen wird.

Dank des robusten Chip-Geschäfts kann sich Samsung auf einen neuen Rekord beim operativen Gewinn im ersten Quartal 2018 freuen. Der Gewinn aus den Kerngeschäften werde im Jahresvergleich um 58 Prozent auf etwa 15,6 Billionen Won (etwa 12 Milliarden Euro) steigen, teilte das südkoreanische Unternehmen am Freitag in seinem Ergebnisausblick mit. Genaue Geschäftszahlen legt der Marktführer bei Smartphones, Speicherchips und Fernsehern wie üblich erst zu einem späteren Zeitpunkt vor.

Die Zahlen liegen laut einer Umfrage der südkoreanischen Finanznachrichtenagentur Yonhap Infomax unter 20 Wertpapierhäusern deutlich über den Erwartungen des Markts. Beim Umsatz rechnet Samsung mit einem Anstieg von knapp 19 Prozent auf 60 Billionen Won.

Mehr Gewinn dank Galaxy S9

Im Geschäft mit Halbleitern profitiert Samsung von der weiterhin starken Nachfrage nach Datenzentren und Smartphones. Mit Halbleitern verdient das Flaggschiff-Unternehmen der Samsung-Gruppe mit Abstand das meiste Geld.

Zudem dürfte nach Einschätzung von Analysten in den Monaten Januar bis März der Gewinn in der Sparte IT und mobile Kommunikation (Smartphones) höher als erwartet ausgefallen sein. Samsung hatte noch vor Ende des Quartals sein neues Smartphone-Spitzenmodell Galaxy S9 herausgebracht.

(dpa) / (anw)