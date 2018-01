Samsungs Forschungs- und Entwicklungszentrum in Seoul. (Bild: Samsung)

Mit einem Rekordergebnis schließt der Elektronikriese Samsung das vierte Quartal 2017 ab. Grund für den Anstieg ist die anhaltend hohe Nachfrage nach Speicherchips.

Der südkoreanische Elektronikriese Samsung hat im vergangenen Quartal seinen Nettogewinn um 73 Prozent auf 12,26 Billionen Won (9,2 Milliarden Euro) gesteigert. Das ist laut Mitteilung der höchste Quartalsgewinn der Unternehmensgeschichte. Der Umsatz stieg um 24 Prozent auf 65,9 Billionen Won an.

Boomendes Halbleitergeschäft trotz interner Krise

Im boomenden Halbleitergeschäft erzielte Samsung den mit Abstand höchsten Spartengewinn, was vor allem auf den hohen Bedarf an Speicherchips für Datenzentren und Smartphones zurückzuführen ist. Für das laufende Quartal 2018 erwartet Samsung weiterhin eine starke Nachfrage nach Speicherprodukten durch Datenzentren. Das Display-Geschäft profitierte im vergangenen Quartal vor allem vom höheren Absatz von OLED-Bildschirmen für Premium-Smartphones.

Noch im Herbst des vergangenen Jahres hatte es anders ausgesehen: Der Chef des Halbleitergeschäfts Kwon Oh Hyun sprach von einer "beispiellosen Krise" im Unternehmen. Zu diesem Zeitpunkt war der Mutterkonzern in einen Korruptionsskandal um die frühere südkoreanische Staatspräsidentin Park Geun Hye verstrickt. Der Erbe des Samsung-Imperiums und Vizevorsitzende der Elektroniktochter, Lee Jae Yong, verbüßt gerade wegen versuchter Präsidenten-Bestechung und anderer Vergehen eine Haftstrafe. Derzeit läuft sein Berufungsprozess.

Gewinnrückgang bei IT und Smartphones

In der Sparte IT und mobile Kommunikation inklusive Smartphones verzeichnete Samsung im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr beim operativen Gewinn einen leichten Rückgang auf 2,42 Billionen Won. Samsung verweist dabei auf gestiegene Marketing-Kosten in der starken Jahressaison. Die Verkäufe des Vorzeige-Smartphones Samsung Galaxy Note 8 seien aber gut gewesen. Die Krise um das Vorgängermodell Samsung Galaxy Note 7, das wegen brennender Akkus aus dem Handel genommen werden musste, gilt als überwunden. Samsung rechnet im laufenden Geschäftsjahr, dass die Nachfrage weiter ansteigt.

Im Gesamtjahr 2017 stieg der Gewinn um 85,6 Prozent auf 42,18 Billionen Won an. Der Umsatz kletterte um 18,6 Prozent auf knapp 240 Billionen Won. Der Verwaltungsrat von Samsung Electronics hat einen Aktiensplit beschlossen, um den Unternehmenswert zu erhöhen. Bei der Teilung wird die Anzahl existierender Aktien erhöht, gleichzeitig verringert sich damit der Preis pro Aktie. Samsung will dadurch die Zahl der Anteile um das 50-fache erhöhen. Die Aktie soll durch den Split handelbarer werden. Der Kurs des Samsung-Papiers zog nach Bekanntgabe des Aktiensplits an. (mit Material der dpa) / (olb)