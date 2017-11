Cassinis letzter Blick auf den Saturn (vollständiges Bild nach Zoom) (Bild: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute)

Cassini ist zwar Geschichte, aber in den von der Saturn-Sonde übermittelten Daten verstecken sich noch einige Schätze. So haben Forscher nun ein letztes riesiges Panoramabild des Ringplaneten zusammengesetzt, das Cassini noch aufgenommen hatte.

Kurz bevor die NASA-Sonde Cassini Mitte September ihre Mission beendete und in den Saturn stürzte, hat sie noch einmal genug Aufnahmen des Ringplaneten gemacht, um damit ein beeindruckendes letztes Panorama zu ermöglichen. Das haben die Forscher nun zusammengesetzt und veröffentlicht. Grundlage waren insgesamt 42 Bilder, die den Planeten, seine größten Ringe und die Monde Prometheus, Pandora, Janus, Epimetheus, Mimas sowie Enceladus zeigen. Das sei ein angemessener Abschied, erklärte die NASA und erinnerte daran, dass das Missionsende für viele Beteiligte nicht einfach gewesen sei. Mit ihrer Arbeit habe die Sonde aber ein umfangreiches Erbe und viel Grund zu feiern geschaffen.

Cassini war am 15. September in den Saturn gerast und dabei explodiert. Der Sonde war nach 13 Jahren in dem System der Treibstoff ausgegangen und die US-Weltraumagentur wollte riskieren, das eine manövrierunfähige Sonde auf einen der Saturnmonde stürzt und dabei schlimmstenfalls eine Umwelt kontaminiert, die die Entstehung von Leben ermöglichen könnte. Vor ihrem Ende hatte die Sonde noch besonders gewagter Manöver durchgeführt und war dem Saturn und seinen Ringen dabei so nahe gekommen, wie nie zuvor. Die während dieses Großen Finale gesammelten Daten werden derzeit ausgewertet und auch wenn Cassini bereits Geschichte ist das vollständige Erbe der Sonde deswegen noch nicht zu überschauen.

(mho)