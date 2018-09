Saturn testet kassenloses bezahlen per App

Saturn verpackt Kopfhörer in ihrer Filiale im Münchner Einkaufszentrum PEP in einen Käfig zur Diebstahlsicherung, der sich per App entfernen lässt. Mit der "Saturn Smartpay"-App können Kunden die Produkte am Regal bezahlen, was den Käfig entsperrt. Mit dem so gekauften Kopfhörer muss man anschließend nicht mehr zur Kasse.

App und Diebstahlschutz kommunizieren per Bluetooth (Bild: Saturn)

Saturn hatte bereits ab Mai 2018 in einem Markt in Innsbruck kassenloses Bezahlen mit der Technik des britischen Start-up MishiPay getestet und bezeichnet das Experiment als Erfolg. 30.000 Kunden sollen sich dort die Wartezeit an der Kasse gespart haben.

Die Technik im Münchner Markt stammt von dem deutschen Start-up Rapitag, das die App und die Diebstahlsicherungen liefert. Um die Technik zu nutzen, müssen Kunden die App installieren, die dann die Zahlung per Kreditkarte oder per PayPal anbietet. Von einer Ausweitung der Tests auf andere Märkte oder das Einrichten einer komplett kassenlosen Filiale, wie Amazon das in den USA ausprobiert, erwähnt Saturn bisher nichts.

Mehr Infos Lesen sie dazu auch: Amazon Go: Supermarkt ohne Kasse

(pmk)