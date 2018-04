(Bild: mermyhh)

Konzerte, Messen – und jetzt auch ein Kino: Am Mittwoch soll das erste Lichtspielhaus seit den 80er-Jahren in Saudi-Arabien eröffnet werden. Um den Premierenfilm gibt es bislang nur Gerüchte.

Mehr als 35 Jahre lang gab es in Saudi-Arabien kein öffentliches Kino – nun laufen im ultrakonservativen Königreich die Vorbereitungen für die erste Neueröffnung am Mittwoch in der Hauptstadt Riad. Mit einer Gala und einem Hollywood-Blockbuster soll dann das neue Lichtspielhaus der US-Kette AMC in Betrieb gehen. Wer das historische Event als saudischer Normalbürger sehen möchte, dem wird der Eintritt aber verwehrt: Diese und eine Reihe weiterer Vorführungen im April sind nur für Gäste mit persönlicher Einladung bestimmt, wie AMC mitteilte.

Was in Deutschland seit Jahrzehnten normal ist, stellt in Saudi-Arabien einen Kulturbruch dar: Das Königshaus hatte Kinos Anfang der 80er-Jahre im Zuge einer konservativeren Politik verboten. Hintergrund ist die extrem konservative saudische Lesart des Islam, die Vergnügungen wie Konzerte oder eben Filme verbietet.

Premiere angeblich für "Black Panther" reserviert



Um die Premiere am Mittwoch machten die Veranstalter bis zuletzt ein großes Geheimnis. Welche Gäste eingeladen sind oder welcher Film gezeigt wird, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Gerüchten zufolge soll der erste Kinofilm seit den 80er-Jahren die Marvel-Sci-Fi-Verfilmung "Black Panther" sein.

Die Entscheidung des Königreichs steht in einer Reihe von Maßnahmen zur Liberalisierung des Landes. So sollen Frauen ab Ende Juni schließlich auch in Saudi-Arabien Autofahren dürfen, es gibt immer mehr Konzerte und Messen. Hinter der Entwicklung steckt der Kronprinz Mohammed bin Salman. Der 32-jährige, der neulich auch die strengen Bekleidungsvorschriften für Frauen in Frage stelle, ist der Hoffnungsträger der jungen Saudis, die oft von einem Leben nach westlichen Standards träumen.

Dochder Thronfolger treibt dabei nicht nur Reformen voran, sondern auch die sehr aggressive Außenpolitik der Ölmonarchie. So ist Prinz Mohammed verantwortlich für die verheerende Eskalation des Jemen-Krieges mit mehr als 10.000 Toten.

Fürs Kino fuhren Saudis bislang ins Ausland

Das erste Kino Saudi-Arabiens wird dabei nicht das letzte bleiben: Allein AMC plant Dutzende Kinos in den kommenden Jahren. Bis 2030 sollen 350 Kinos mit insgesamt über 2500 Sälen eröffnet werden, bei denen das Königreich dann auch mitverdienen will. Bislang fuhren Saudis nämlich oft stundenlang in die Nachbarstaaten, um sich Filme anzuschauen. Dieses Geld – mutmaßlich Hunderte Millionen Euro - könnte bald im Königreich bleiben. (dpa) / (mho)