Über Reddit und Slack versuchen Kriminelle derzeit, Nutzer des Walletdienstes Myetherwallet auf Fake-Seiten zu locken und ihre privaten Schlüssel zu stehlen.

Nutzer des Walletdienstes Myetherwallet.com sind derzeit offenbar ein beliebtes Ziel von Phishing-Versuchen. Vor allem über die Plattform Reddit und den Chatkanäle des Dienstes Slack werden Teilnehmer von den Ganoven unter falschen Identitäten angeschrieben und vor einem vermeintlichen Hack oder technischen Problemen gewarnt. Die Angeschriebenen werden aufgefordert, unbedingt auf einen Link zu klicken und sich in ihre Wallet einzuloggen. Dahinter verbirgt sich dann eine Fake-Seite, die zur Erbeutung von privaten Schlüsseln dienen soll. Einmal im Besitz der Schlüssel, räumen die Scammer dann die zugehörigen Guthaben ab.

Die Kanäle sind gut gewählt: Reddit ist in der Kryptogeldszene inzwischen ein zentrales Medium für Diskussionen und Informationen. Chatkanäle auf Slack werden von zahlreichen Kryptogeld-Diensten, Mining-Pools und ICO-Projekten (Initial Coin Offerings, eine Art Crowdfunding) zur Kommunikation mit Nutzern und Investoren verwendet. Fokussiertes Spearphishing scheinen die Angreifer aber nicht zu betreiben. So twitterte etwa Ethereum-Vordenker Vitalik Buterin, dass er Nachricht von einem vermeintlichen Vitalik Buterin erhielt, der ihn auf eine Fake-Seiten locken wollte.

Real Vitalik got a message from Scam Vitalik. And no, I'm not clicking on that link, and if you receive this message you shouldn't either. pic.twitter.com/tO2eacerSs