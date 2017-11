(Bild: dpa, Peter Endig/Archiv)

Die Cyber-Monday-Woche läuft bereits, und nun ist endlich auch Black Friday [--] der Einkaufs- und Weihnachts-Geschenke-Besorg-Tag, der aus den USA nach Europa geschwappt ist. heise Download hilft durch den Angebots-Dschungel.

Die Cyber-Monday-Woche läuft bereits, und nun ist endlich auch Black Friday – der Einkaufs- und Weihnachts-Geschenke-Besorg-Tag in den USA: Der Tag, der den ganzen Trubel ursprünglich ausgelöst hat, der seit einiger Zeit auch nach Europa schwappt. Und nachdem die Online-Händler erst den auf den Black Friday folgenden Montag zum "Cyber Monday" erklärten, haben sie das nun auf die ganze Woche vor dem Black Friday bis zum Cyber Monday ausgedehnt.

Da fällt es schwer, den Überblick zu behalten: Verbraucherschützer warnen immer wieder davor, dass man nicht jedem Rabatt-Versprechen glauben sollte, das die Händler so herausblasen. Auf der anderen Seite sind aber immer wieder Schnäppchen dabei, die sich wirklich lohnen – sei es, dass man ein Gerät, das man schon immer haben wollte, weit günstiger als normal bekommt, sei es, dass man sich von einem Angebot auch mal zu einem Spontankauf überreden lässt.

Die Kollegen von heise Download haben speziell für den Black Friday die Angebote der Händler vorgenommen. Hunderte Online-Händler haben auch in diesem Jahr die Preise von über 100.000 Produkten, gesenkt – teilweise nur am heutigen Tag, wie beispielsweise der Media Markt seine PS4-Offerte, teilweise bis einschließlich Cyber Monday. In einigen Fällen kann man große Rabatte absahnen.

heise Download hat die Shops unter die Lupe genommen und zeigen die interessantesten Händler in einer Übersicht.

Techstage hat zudem untersucht, welche Black-Friday-Angebote sich besonders lohen:

Darüber hinaus stellt heise Download für die gesamte Cyber-Monday-Woche die besten Angebote aus den Bereichen Software und Technik in einer Tabelle zusammen:

Zudem untersuchen die Kollegen von TechStage die Schnäppchen-Angebote von Amazons Cyber-Monday-Woche daraufhin, was sich wirklich lohnt: