Vom Cyber Monday bis zum Black Friday bieten Online-Händler für viele Software- und Technikprodukte Rabatt. heise Download sucht sie für die Leser heraus.

Nicht nur Halloween, auch andere US-amerikanische Gebräuche scheinen sich hierzulande einzunisten. So zum Beispiel der Cyber Monday und der Black Friday. Auch in den Tagen zwischen den beiden Schnäppchentagen reduzieren Online-Händler für zehntausende Produkte den Preis. heise Download stellt die besten Angebote aus den Bereichen Software und Technik in einer übersichtlichen Tabelle vor, denn sonst wären alle Angebote aufwändig zu durchforsten.

heise Download aktualisiert die Tabelle ständig. Bei den Tagesangeboten ist der Rabatt bereits berücksichtigt, bei den Blitzangeboten hingegen sind die endgültigen Preise selbst zuvor nicht bekannt. Daher zeigt die Übersicht vorab zwar, welche Produkte in den kommenden 24 Stunden rabattiert werden, nicht aber zu welchem Preis. Die Blitzangebote von Amazon sind maximal 6 Stunden verfügbar und nur solange der Vorrat reicht.

Die Schnäppchenwoche des Jahres bei heise Download: