Im ersten kommerziellen Drohnen-Projekt der Schweizer Post soll es um einen Firmenkunden gehen. Dieser bekommt eine ständige Luft-Shuttle-Verbindung zwischen zwei Standorten.

Für das kommende Jahr plant die schweizer Post zum ersten Mal kommerzielle Transporte per Drohne. "Wir werden in der ersten Hälfte des kommenden Jahres mit einem kommerziellen Angebot starten", sagte der Chef von Post Logistics, Dieter Bambauer, gegenüber der Handelszeitung. Demnach gehe es dabei um eine ständige "Luft-Shuttle"-Verbindung zweier Standorte eines Firmenkunden.

Die schweizer Post führt Testflüge mit Drohnen bereits seit 2015 durch. Die aktuellen Modelle tragen Pakete bis 5 kg Gewicht zu Zielen in bis zu 20 Kilometer Entfernung und erreichen dabei maximal 60 km/h – ihre maximale Reichweite legen sie also im besten Fall in 20 Minuten zurück.

Auch hierzulande sind Drohnen in der Logistik in der Erprobung, bei DHL zum Beispiel seit 2013. Im Mai dieses Jahres hat der Konzern erfolgreich eine Drohne getestet, die sich selbstständig an angepassten Packstationen be- und entladen kann. Bis zum Regelbetrieb dürfte allerdings noch einige Zeit ins Land gehen, denn immer wieder kollidiert die Drohnenzustelltechnik mit anderweitigen Interessen – für die schöne neue Zustellwelt wird wohl noch einige Regulierungsarbeit nötig sein. (jss)