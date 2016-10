Seagate steigert erneut die Kapazität von 2,5-Zoll-Festplatten: Satte 5 TByte speichert das größte Modell der Barracuda-Serie. Zudem stellt das Unternehmen eine neue SSHD mit 2 TByte vor.

Nicht nur SSDs, auch Festplatten speichern immer mehr Daten auf dem gleichen Platz: Seagate packt fünf 2,5 Zoll große Magnetscheiben mit einer Kapazität von je 1 TByte in ein 15 Millimeter hohes Gehäuse und baut so eine 5-TByte-Festplatte im Mobil-Format. Diese passt zwar nicht mehr in übliche Notebook-Schächte mit 9,5 oder gar nur 7 Millimeter Bauhöhe, eignet sich jedoch für externe Speicherlösungen.

Die gleichen Scheiben verwendet Seagate für 15-Millimeter-Laufwerke mit 3 und 4 TByte sowie für Laufwerke mit 1 und 2 TByte Speicherkapazität – diese passen mit einer Bauhöhe von 7 Millimeter auch in übliche Laufwerksschächte von Notebooks.

Die 2,5-Zoll-BarraCuda-Platten sollen Daten unabhängig von ihrer Kapazität mit rund 140 MByte/s lesen und schreiben, die maximale Leistungsaufnahme beträgt den Angaben zufolge rund 2 Watt. Sie drehen mit 5400 Umdrehungen pro Minute und haben 128 MByte Cache-Speicher. Die 5-TByte-Festplatte soll 235 Euro kosten und ab sofort erhältlich sein, die Preise für die anderen Größen hat Seagate noch nicht genannt. Seagate gewährt zwei Jahre Garantie auf die Laufwerke.

Festplatte mit Turbo

Ebenfalls neu sind die SSHDs der Firecuda-Serie. Die 2,5-Zoll-Platten mit 7 Millimeter Bauhöhe sind mit bis zu 2 TByte Speicherplatz erhältlich, sie haben außerdem 8 GByte-Flash-Speicher zur Beschleunigung von Lesevorgängen. Die Firmware der Festplatte speichert auf dem SSD-Teil die am häufigsten genutzten Dateien und beschleunigt so den Start von Betriebssystem und Anwendungen, beim Speichern oder dem Laden selten genutzter Dateien aber sinkt die Geschwindigkeit auf Festplatten-Niveau.

Die FireCuda-Platten sind ebenfalls ab sofort erhältlich, die 2-TByte-Version soll 120 Euro kosten. Auf die Firecuda-Modelle gibt Seagate 5 Jahre Garantie. (ll)