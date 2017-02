Seat zeigt in Barcelona einen Prototyp des Kleinwagens Mii, der elektrisch angetrieben wird. Ab dem Sommer sollen zehn Fahrzeuge an einem Carsharing Feldversuch teilnehmen.

Seat nutzt den Mobile World Congress, um ein Elektro-Auto auf Basis des Kleinwagens Mii vorzustellen. Der am Stand gezeigte Prototyp soll über eine Leistung von 82 PS verfügen und eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h erreichen. Dank Schnellladung ist der Akku laut Seat bereits nach 30 Minuten wieder befüllt. Der auf der Messe gezeigte Wagen verfügt über einen Typ-2-Stecker für das Combined Charging System (CCS), welches sich zum Schnellladen eignet.

Der spanische E-Zwerg teilt sich einige Technik mit dem E-Up! von Volkswagen. Die Kapazität des Akkus liegt demnach bei 18 kWh und der Motor erreicht ein Drehmoment von 210 Nm. Die Nennreichweite dürfte dann wie beim E-UP! bei rund 160 Kilometern liegen, wovon im realen Fahralltag mindestens 100 Kilometer übrig bleiben sollten.

Der auf der Messe gezeigte Wagen basiert auf dem Seat Mii.



Optisch entspricht der auf dem MWC gezeigte E-Mii jedoch nicht dem endgültigen Serienwagen: Wie Seats CEO Luca de Meo mitteilte, sei der Protyp nur ein "Appetitanreger" für den 2019 erscheinenden Elektro-Kleinwagen von Seat. Ungeachtet dessen soll der auf dem MWC gezeigte Prototyp diesen Sommer in einer Kleinstflotte von zehn Fahrzeugen an einem Feldversuch für E-Mobility-Carsharing in Barcelona eingesetzt werden. Rund 1000 Personen sollen währenddessen Zugriff auf die Autos haben. (spo)