Der Entwickler selbstfahrender Fahrzeuge, Waymo, und der Fahrdienstvermittler Lyft haben eine Kooperation beschlossen. Die Firmen wollen ihre Kräfte bündeln, um selbstfahrende Autos und neue Fahrangebote in den Alltag zu integrieren.

Waymo, die Alphabet-Tochter für selbstfahrende Autos, wird zukünftig mit dem US-Fahrdienstvermittler Lyft kooperieren. Das berichtet die New York Times . Waymo und Lyft wollen demnach mittels Pilotprojekten und neuer Produkte selbstfahrende Autos in den Mainstream überführen – sie also in das alltägliche Straßenbild integrieren und neue Angebote schaffen. Der Deal sei gegenüber der Zeitung von Sprechern beider Unternehmen bestätigt worden.

Rechtsstreit mit Uber

Lyft ist der größte Konkurrent des Fahrdienstvermittlers Uber in den USA, mit dem Waymo sich momentan einen Rechtsstreit liefert. Waymo wirft Uber vor, Patentrechte verletzt und dafür von einem früheren Mitarbeiter gestohlene Dateien genutzt zu haben. Der ehemalige Waymo- und heutige Uber-Mitarbeiter Anthony Levandowski habe kurz vor seinem Abgang Anfang 2016 rund 14.000 Dateien mit einigen Geschäftsgeheimnissen heruntergeladen und zu Uber mitgenommen. Mittlerweile wurde der Fall an US-Bundesrichter weitergeleitet, die über eine mögliche Strafverfolgung wegen des Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen entscheiden können.

Lyft kooperiert bereits mit General Motors. Auch mit diesem Partner will Lyft selbstfahrende Taxis im städtischen Alltagsbetrieb testen. Waymo arbeitet unter anderem mit Fiat Chrysler zusammen.

