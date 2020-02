Sensorik für autonomes Fahren: Fraunhofer verpasst dem Auto Ohren

Bisherige Fahrassistenten können hauptsächlich sehen. Das Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie IDMT in Oldenburg will dem Auto einen weiteren Sinn geben, das Hören auf Basis von KI-Algorithmen. Es arbeitet an einer Technik, mit der Autos Außengeräusche aufnehmen und verarbeiten können sollen. Erste Prototypen sollen vorliegen, teilte das Institut mit.

Das "Hören" soll künftig zusammen mit intelligenter Radar- und Kamerasensorik die Grundlage für das autonome Fahren bilden, heißt es in einer IDMT-Mitteilung. Akustische Wahrnehmungssysteme erkennten im Bruchteil einer Sekunde, wenn ein Fahrzeug mit eingeschaltetem Martinshorn naht. "So weiß das autonome Fahrzeug, das es ausweichen muss, damit eine Rettungsgasse gebildet werden kann", sagte Danilo Hollosi vom Fraunhofer IDMT.

Diverse Szenarien

Neben Sirenen gebe es weitere Szenarien, in denen ein akustisches Frühwarnsystem denkbar sei, zum Beispiel beim Einbiegen in Spielstraßen, aber auch um gefährliche Situationen oder Fehler zu erkennen, etwa wenn ein Nagel im Reifen steckt. Das System erhöre den Zustand des Fahrzeugs oder könne per Spracherkennung als "Notrufsäule" dienen.

Schallquellen könnten dank Beamforming-Algorithmen dynamisch lokalisiert werden. Eigens entwickelte KI-basierte Algorithmen zur Audioanalyse unterscheiden Stör- und Zielgeräusche. Die Ereigniserkenner wurden zuvor über Machine Learning mit den Signaturen der Töne trainiert, für die vorher akustische Bibliotheken aus erhobenen Geräuschen angelegt wurden.

Nicht nur im Auto denkbar

Die akustische Sensorik der IDMT-Forscherinnen und -Forscher setzt sich aus eingehausten Mikrofonen, Steuergerät und Software zusammen. Außen am Fahrzeug angebracht nehmen die Mikrofone den Luftschall auf, die Audiodaten werden an ein spezielles Steuergerät weitergeleitet, wo diese dann zu relevanten Metadaten weiterverarbeitet werden.

Das Fraunhofer IDMT hat bereits Erfahrungen im Bereich Automotive. Darum sieht es sich Herausforderungen gewappnet wie die optimale Signalaufnahme durch Sensorpositionierung, die Signalvorverarbeitung und -verbesserung sowie die Störgeräuschbefreiung. Das Verfahren lasse sich in angepassten Varianten auch in anderen Gebieten einsetzen, etwa zur Qualitätssicherung in der industriellen Produktion mit akustischen Sensoren an Maschinen und Anlagen, zum Beispiel Turbinen. (anw)