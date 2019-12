Shutdown der IT-Infrastruktur: Malware befällt Katholische Hochschule Freiburg

Die Katholische Hochschule Freiburg (KH) in Freiburg im Breisgau hat am vergangenen Dienstag ihr komplettes Netzwerk abgeschaltet. Betroffen von diesem Schritt sind laut einem Facebook-Beitrag von Mittwochvormittag "sämtliche hochschuleigenen IT-Services, Portale, Plattformen, Netzwerke und Kommunikationsmöglichkeiten".

Dem Facebook-Beitrag ist weiterhin zu entnehmen, dass das Hochschul-Team daran arbeitet, das Problem in den Griff zu bekommen und die Services wieder bereitzustellen. Es entschuldigt sich auch für die aus dem Shutdown resultierenden Verzögerungen in Verwaltungsangelegenheiten.

Hinter dem Shutdown steckt wohl Emotet

Auf Facebook schrieb die Hochschule zunächst lediglich, dass der Schritt "aus Sicherheitsgründen" erfolgt sei. Wie unter unter anderem die Badische Zeitung (BZ) berichtet, soll allerdings eine Infektion mit der Schadsoftware Emotet dahinterstecken, deren Ausbreitung durch den Shutdown verhindert werden sollte.

Wie Emotet auf die Rechner gelangte, geht aus dem BZ-Artikel nicht hervor. Allerdings ist bekannt, dass es momentan wieder verstärkt zu Emotet-Infektionen kommt – und dass der Schädling oft mittels gut gemachter Dynamit-Phishing-Mails auf die Rechner gelangt.

Der neueste Dreh derzeit: Statt das trojanisierte Dokument direkt an die Mail anzuhängen, versenden die Kriminellen Mails mit Links auf Web-Seiten, die Emotet ausliefern. So umgehen sie offenbar die mittlerweile besser trainierten Spam-Filter. Kürzlich infizierte Emotet zudem Behörden der Bundesverwaltung und stahl dabei Informationen und Dokumente zu Phishing-Zwecken. Nun kursieren besonders überzeugend wirkende Emotet-Phishing-Mails im Namen mehrerer Bundesbehörden.

Auch die Uni Gießen ist derzeit nach einem Schädlingsbefall – wohl ebenfalls durch Emotet – mit Aufräumarbeiten beschäftigt.

Mitarbeiter vorzeitig in den Urlaub geschickt

Pierre Mücke, Referent an der KH, sagte gegenüber der BZ, dass sich der entstandene Schaden noch nicht genau abschätzen lasse. Die Verwaltung sei vollständig lahmgelegt und die Mitarbeiter vorzeitig in den Urlaub geschickt worden. Der Lehrbetrieb laufe "mit Einschränkungen" weiter.

Ärgerlich sei der Vorfall besonders auch deshalb, weil man in den letzten Jahren viel Geld in die IT-Infrastruktur und -Sicherheit gesteckt habe. Offenbar, so ist den Zitaten im BZ-Artikel zu entnehmen, wähnte sich das Team, auf solche Zwischenfälle gut vorbereitet – und war dann doch überfordert: "Das hat uns überrollt."

(ovw)