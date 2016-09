(Bild: dpa, Andrea Warnecke)

Die neue Version der Google Play Services gibt App-Entwicklern Sicherheits-Tools an die Hand, damit App-Nutzer sicherer Surfen können.

Android-Entwickler können ab sofort auf Googles Safe Browsing API zugreifen: Der Ansatz zum Steigern der Sicherheit beim Surfen im Internet kann man nun erstmals auch innerhalb von Apps einsetzen, verkündet Google in einem Blog-Post. Damit Apps die API nutzen können, müssen Entwickler die jüngst veröffentlichten Google Play Services in der Version 9.4 einsetzen.

Der Schutzmechanismus sorgt bereits in den Android- und Desktop-Versionen des Webbrowsers Chrome dafür, dass der Nutzer vor dem Besuch einer als bösartig eingestuften Webseite gewarnt wird. So will Google verhindern, das Nutzer auf Phishing-Webseiten reinfallen oder sich Malware einfangen. Potenziell gefährliche Webseiten sammelt Google in einer Blacklist, auf die die API zugreift.

Bereits im Mai dieses Jahres verkündete Google die Ausweitung auf Android-Geräte. Zudem versicherten sie, dass sie den Energie-Hunger der API reduziert haben, damit der Akku von mobilen Android-Geräten länger durchhält. Zudem ist es für Entwickler seitdem möglich, den Datenverbrauch zu deckeln, damit das zur Verfügung stehende Daten-Volumen unterwegs nicht ausgeht. Schließlich muss die API regelmäßig auf die Blacklist zugreifen, was Daten-Volumen kostet. (des)