Mit dem Kauf von Niara erweitert HPE sein Portfolio im Bereich der Sicherheit. Die UEBA-Software der Entwickler untersucht das Verhalten von Nutzern und Systemen im Unternehmen auf ein von der Norm abweichendes Verhalten.

Mehr Sicherheit verspricht HPE seinen Kunden mit der Übernahme von Niara. Das junge Unternehmen ist im Bereich der User & Entity Behavior Analytics (UEBA) aktiv. Hierbei handelt es sich um Software, die Angriffe auf die eigene Infrastruktur erkennen soll, nachdem diese traditionelle Abwehrmechanismen wie Firewalls überwunden haben.

Abweichendes Verhalten ist verdächtig

Niara setzt hierzu Systeme aus dem Bereich des maschinellen Lernens und der Big-Data-Analyse ein. Sie messen zunächst eine Basis, die das normale Verhalten aller Mitarbeiter und Endgeräte eines Unternehmens darstellt. Anschließend behält die Software alle Aktivitäten der Nutzer und Clients im Auge. Weichen sie von der Norm ab, können Verantwortliche passende Maßnahmen einleiten.

Hier sieht HPE vor allem das hauseigene ClearPass am Zug. Das Werkzeug dient der Netzwerkzugangskontrolle (Network Access Control – NAC) und ist Teil von Aruba, welche erst seit 2015 Teil von Hewlett-Packard sind. Im zugehörigen Blogeintrag gibt HPE an, dass Kunden so mit wenigen Klicks Zwischenfälle untersuchen und abwehren könnten, die ansonsten je bis zu 25 Stunden Arbeit benötigt hätten.

Finanzielle Details zur Übernahme gab der Konzern nicht bekannt. (fo)