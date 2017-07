Experten von Facebook und Google, von einem US-Geheimdienst und der Regierung sowie von Republikanern und Demokraten haben sich zusammengefunden, um Gegenmittel gegen Hackerangriffe auf demokratische Wahlen zu finden.

Der Verdacht auf Einflussnahme auf demokratische Wahlen gärt in den USA nicht zuletzt seit der Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr. An der Harvard Kennedy School in Cambrigde im US-Bundesstaat Massachusetts hat sich nun das Projekt "Defending Digital Democracy" (DDD) gebildet, an dem Sicherheitsexperten von Google und Facebook sowie Kampagnenmanager der Republikaner und Demokraten beteiligt sind. Sie wollen Strategien, Werkzeuge und Techniken herausfinden und empfehlen, mit denen sich demokratische Prozesse gegenüber Angriffe aus dem Cyberspace verteidigen lassen.

Kraft der Ideen

Neben Robby Mook, der den Wahlkampf der demokratischen Präsidentschaftskandidation Hillary Clinton im vergangenen Jahr konzipierte, sowie Matt Rhoades, der die Kampagne für den 2012 Barack Obama unterlegenen Kandidaten Mitt Romney leitet, ist auch der Facebook-Sicherheitsexperte Alex Stamos und sein Google-Pendant Heather Adkins dabei.

Die Amerikaner seien sich über die Parteien hinweg einig, dass politische Entscheidungen nicht von ausländischen Hackern gefällt werden sollten, sondern mit der Kraft der Ideen, sagte Eric Rosenbach, Co-Director des Belfer Center an der Harvard Kennedy School, der auch an dem Projekt DDD beteiligt ist. Das Projekt bringe Partner aus der Politik, der nationalen und wirtschaftlichen Sicherheit zusammen, um die bedeutenden demokratischen Institutionen zu sichern, heißt es in einer Mitteilung.

NSA dabei

In den vergangenen zwei Jahren sei fast jede Wahl in den USA oder in Europa von Cyberattacken betroffen gewesen, erläuterte Mook. Fremde Staaten oder auch terroristische Organisation nutzten Informationstechnik, um politischen Einfluss auszuüben. Mit DDD sollen Lösungen gefunden werden, um diesem zu begegnen. An dem Projekt sind auch Spezialisten des US-Geheimdienstes NSA sowie des Department of Homeland Security beteiligt.

Die USA werfen Russland vor, mit Hackerangriffen die US-Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr beeinflusst haben zu wollen. Auch zur Präsidentschaftswahl in diesem Jahr in Frankreich wurde wurde über Hackerangriffe berichtet. (anw)