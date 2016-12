(Bild: dpa, Bernd Weißbrod/Archiv)

Die Digitalisierung krempelt Leben und Arbeit vieler Menschen in Deutschland um. Vom unausweichlichen Wandel sollten sich die Menschen aber nicht bange machen lassen, sagt Siemens-Vorstand Kugel.

Deutschland sollte die Digitalisierung aus Sicht von Siemens-Personalchefin Janina Kugel mit Mut und Tatkraft angehen. "Jede industrielle Revolution hat zu Ängsten geführt, und keiner hat die Glaskugel, um vorauszusagen, wie die Zukunft ganz genau aussehen wird", sagte Kugel der Deutschen Presse-Agentur. "Realität ist, dass wir in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern unterm Strich nicht zu weniger Beschäftigung gekommen sind durch die Entwicklung und Weiterentwicklung der Industrie." Es komme darauf an, den Wandel mit Offenheit zu gestalten. Wenn Deutschland die Chancen der Digitalisierung nicht nutze, würden sie von anderen ergriffen.

Auch künftig biete der Arbeitsmarkt den unterschiedlichsten Berufsgruppen Jobchancen – vom Softwareingenieur bis zum Mechaniker, Elektroniker und Mechatroniker. Die Beschäftigung bleibe, die Jobs werden sich ändern. Statt etwa Werkstücke durch Fräsen und Feilen zu bearbeiten, würden diese künftig zunehmend per 3D-Druck erstellt.

Allerdings bedürfe es gemeinsamer Anstrengungen, um allen in der Gesellschaft die Teilnahme an der Digitalisierung und Globalisierung zu ermöglichen. "Das kann nicht erfolgreich passieren, wenn wir dasitzen, lamentieren und nichts tun", sagte Kugel.

Für die Arbeitnehmer bleibe die wichtigste Voraussetzung die berufliche Qualifizierung. Hochtechnologie-Unternehmen würden auf längere Sicht kaum noch un- oder angelernte Mitarbeiter beschäftigen können. Umso wichtiger sei daher, dass alle Jugendlichen, ungeachtet ihrer Herkunft oder ihres familiären Backgrounds, die Chance auf einen qualifizierten Schulabschluss und eine Berufsausbildung bekämen.

Zugleich sei eine weitere Flexibilisierung der Arbeitswelt nötig. Es gebe viele Unternehmen aller Größen in Deutschland, die immer noch komplett auf die Präsenzkultur setzen. Den Mitarbeitern werde es gar nicht ermöglicht, einen Teil ihrer Arbeit von zu Hause zu erledigen.

Arbeitnehmerrechte überdenken

Kritisch sieht Kugel auch die vorgeschriebene Ruhezeit von elf Stunden. Zwar werde es immer Arbeiten geben, in denen die Ruheregelung nötig ist, etwa bei Schichtmodellen. "Aber es gibt Menschen, für die das eher eine Einschränkung ist." Als Beispiel verwies sie auf Eltern, die nachmittags mit ihren Kindern Zeit verbringen und dann abends noch einmal arbeiten wollen, wenn der Nachwuchs im Bett ist, die aber gleichzeitig kein Problem damit hätten, morgens um 8:00 Uhr wieder im Büro zu sein.

Auch in ihrem Vorstandsressort will Kugel künftig zunehmend auf digitale Lösungen setzen. Bei der Vorauswahl von Bewerbern dürfte künftig auch künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen, sagte die Managerin kürzlich der Süddeutschen Zeitung. Davon verspricht sich Kugel einen neutraleren Auswahlprozess. (dpa) / (jd)