Im abgelaufenen Geschäftsjahr schaffte der Münchener Elektrokonzern insgbesamt ein Umsatz- und Geinnplus. AUch der Auftragseingang nahm zu.

Der Elektrokonzern Siemens stellt sich nach einem guten Geschäftsjahr auf zunehmenden Gegenwind ein. Die Umsätze dürften 2016/17 (30. September) nur gering zulegen, teilte das Unternehmen mit. Für den Gewinn peilt Siemens eine Spanne von rund 5,8 bis 6,1 Milliarden Euro an. Dabei will der Konzern auch von Kostensenkungen profitieren.

Das abgelaufene Jahr sei eines der besten in der Unternehmensgeschichte gewesen, berichtete Vorstandschef Joe Kaeser. Nun werde man weiter mit voller Konzentration an der Umsetzung des Unternehmensprogramms "Vision 2020" arbeiten, mit dem Siemens wachstumsstärker und schlagkräftiger gemacht werden soll.

Im vergangenen Geschäftsjahr schafften die Münchner ein Umsatzplus um fünf Prozent auf 79,6 Milliarden Euro. Der Auftragseingang legte um 5 Prozent auf 86,5 Milliarden Euro zu. Nach Steuern verdiente das Unternehmen 5,6 Milliarden Euro. Der Vorjahreswert von 7,4 Milliarden Euro hatte noch Milliardenerlöse aus dem Verkauf des Siemens-Anteils am Hausgerätehersteller BSH an Bosch sowie der Hörgerätesparte enthalten. Kaeser hatte die Prognose angesichts des guten Geschäftsverlaufs im vergangenen Jahr zwei Mal angehoben.

Schwankende Umsätze durch Großaufträge in einzelnen Quartalen führten unter anderem dazu, dass im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr der Umsatz bei den Sparten "Power and Gas" sowie "Wind Power and Renewables" starkt zurückging, beide Sparten zeichneten sich laut Siemens aber weiter durch hohe Profitabilität aus. Andere Sparten, die nicht so stark von Großaufträgen geprägt sind, konnten dagegen im vierten Quartal sowohl Umatz als auch Gewinn steigern. (mit Material von dpa) / (jk)