In seltener Einigkeit appellieren die großen Konzerne des Silicon Valley an das Berufungsgericht, das Einreise-Verbot für Menschen aus sieben Ländern für rechtswidrig zu erklären. Das Vorgehen gegen Einwanderung schade der IT-Industrie und den USA.

Fast 100 Unternehmen aus dem Silicon Valley appellieren in einem gemeinsamen Antrag an das zuständige US-Berufungsgericht, das vorerst gestoppte Einreise-Verbot von Donald Trump für illegal zu erklären. Wie die Washington Post unter Berufung auf eine fast fertige Version des sogenannten "Amicus Curiae" berichtet, bezeichnen die Unterzeichner um Apple, Microsoft, Facebook, Google und Intel das Einreise-Verbot als diskriminierend. Mit einer solchen "Äußerung Dritter" können an einem Verfahren Unbeteiligte dem Gericht Argumente liefern und auf eine bestimmte Entscheidung drängen. In diesem Fall hätten 97 Unternehmen aus der IT-Branche unterzeichnet – eine äußerst seltene Einigkeit.

Appell an das Berufungsgericht

Der neue US-Präsident Donald Trump hatte vor etwas mehr als einer Woche mit einer sogenannten Executive Order ein 90-tägiges Einreise-Verbot für Menschen aus den vorwiegend muslimischen Staaten Syrien, Iran, Irak, Sudan, Somalia, Libyen und Jemen angeordnet. Nach einer Klage des US-Bundesstaats Washington hatte ein US-Bundesrichter diese Anordnung vorläufig außer Kraft gesetzt – und sich damit den Zorn von Trump zugezogen. Dessen Regierung war daraufhin vor ein Berufungsgericht gezogen, hatte mit dem Eil-Antrag auf eine Aufhebung der Entscheidung aber keinen Erfolg. Das vereinte Silicon Valley drängt nun darauf, dass die Berufung auch in der endgültigen Entscheidung scheitert.

Die IT-Unternehmen argumentieren in dem "Amicus Curiae", dass die USA ein Land der Einwanderer seien. Die präsidiale Anordnung markiere deswegen einen erheblichen Umbruch in der Geschichte des Landes. Sie diskriminiere auf der Basis der Herkunft beziehungsweise der Religion und verschließe die US-Grenze vor den verletzlichsten Menschen, wie etwa Kriegsflüchtlingen. Außerdem formuliere sie willkürliche Einreise-Regeln auch für jene, die seit Jahren rechtmäßig in diesem Land leben. Die Unterzeichner der Eingabe seien als Unternehmen davon betroffen, weil das Einreise-Verbot sie daran hindere, die besten Talente anzuheuern, und es ihnen erschwere, im globalen Wettbewerb zu bestehen.

Vom Wert der Einwanderer

In der mehrseitigen Eingabe weisen die Unternehmen auch daraufhin, dass 200 der 500 umsatzstärksten Konzerne von Einwanderern beziehungsweise Kindern von Einwanderern gegründet wurden (beispielsweise General Electric, AT&T, Boeing und Google).

In den USA zeigten Einwanderer einen deutlich größeren Unternehmergeist als geborene US-Bürger. Durch sie wachse das Bruttosozialprodukt und die Einkommen aller Einwohner stiegen an. Für das Silicon Valley gilt das in besonderem Maß, wie die Analysten von Joint Venture jüngst berechnet haben: 37,4 Prozent aller Mitarbeiter der IT-Industrie südlich von San Francisco sind ihnen zufolge im Ausland geboren. (mho)