Sims 4, Street Fighter V: PS Plus, Xbox Gold, Humble und Twitch im Februar 2020

Die größte Dichte an großen Spiele-Titeln gibt es im Februar bei Humble Choice. Abonnenten können hier unter anderem aus der derzeit wohl besten Rallye-Simulation, Dirt Rally 2.0, und der Prügel-Referenz Street Fighter V wählen. Außerdem gibt es mit Two Point Hospital eine Management-Simulation, die stark an den Klassiker Theme Hospital erinnert – und das nicht ohne Grund, zeichnen doch dieselben kreativen Köpfe für beide Titel verantwortlich. Grafik und Gameplay von Graveyard Keeper wiederum erinnern an das hochgelobte Stardew Valley, mit Shadow of War gibt es überdies ein Action-Rollenspiel mit Herr-der-Ringe-Lizenz.

Two Point Hospital ist der geistige Nachfolger des Aufbau-Klassikers Theme Hospital und im Februar in Humble Choice enthalten.

Ungewöhnlich viele Titel gibt es im Februar bei Playstation Plus, darunter alle drei Teile der sehr gelungenen BioShock-Reihe. Außerdem legt Sony pünktlich zum zwanzigjährigen Jubiläum der Sims-Reihe allen Abonnenten Die Sims 4 in ihre Spielesammlung. Wortwörtlich fantastisch wird es bei Xbox Games with Gold, wo unter anderem alle Episoden von Batman: The Telltale Series sowie das detektivische Grusel-Abenteuer Call of Cthulu inklusive sind.

Twitch Prime bringt im Februar mit Narcos: Rise of the Cartels die offizielle Versoftung der gleichnamigen Netflix-Serie. Vom Spielprinzip erinnert der Titel an Jagged Alliance, leider aber überzeugt das Gameplay nicht – die Reaktionen auf das Taktikspiel fielen mit einer Metascore von nur 45% sehr verschnupft aus. Für probierfreudige Liebhaber von Indie-Spielen könnten die übrigen Februar-Vollversionen aber recht interessant sein.

Im Folgenden zeigen wir alle Februar-Spiele von Playstation Plus, Xbox Live Gold, Twitch Prime und Humble Choice in der Übersicht.

Humble Choice

Das jederzeit künd- und aussetzbare Abo Humble Choice (ehemals Humble Monthly) enthält monatlich zwölf PC-Spiele, aus denen man je nach Abo-Plan bis zu neun Titel in seine Sammlung übernehmen darf. Darüber hinaus haben alle Abonnenten vollen Zugriff auf einen Humble Trove genannten Katalog von über 90 DRM-freien Spielen. Neben Indie-Titeln sind darin auch Klassiker wie Indiana Jones and the Fate of Atlantis, X-Wing vs. TIE-Fighter und The Incredible Machine enthalten.

Unter anderem Dirt Rally 2.0 ist im Februar in Humble Choice enthalten. Im Video erklären die Entwickler, welche Rolle die Reifenwahl spielt. (Quelle: Codemasters)

Wer bis zum 7. Februar um 19 Uhr Humble Choice abonniert, kann aus den folgenden Titeln wählen:

Humble Monthly Spiel

Genre von bis Systeme Street Fighter V Prügelspiel 03.01. 07.02. Windows

Two Point Hospital Management 03.01. 07.02. Win / Mac / Linux Dirt Rally 2.0 Rally-Simulation 03.01. 07.02. Windows Bad North: Jotunn Edition Roguelite 03.01. 07.02. Windows / Mac Trailmakers Fahrzeugbau 03.01. 07.02. Windows Unrailed Geschicklichkeit 03.01. 07.02. Windows Middle-earth™: Shadow of War Action-RPG 03.01. 07.02. Windows

Graveyard Keeper Sandbox-RPG 03.01. 07.02. Win / Mac / Linux Whispers of a Machine Point & Click 03.01. 07.02. Windows / Mac Them Fightin' Herds Prügelspiel 03.01. 07.02. Windows

Grip Arcade-Racer 03.01. 07.02. Windows

Mages of Mystralia Action-Adventure 03.01. 07.02. Windows

Humble Trove (siehe Text) diverse ---

---

Win / Mac / Linux

Playstation Plus

Mitglieder von Playstation Plus erhalten seit März 2019 ausschließlich Vollversionen für die Playstation 4. Zuvor hat das Plus-Programm auch Nutzer der PS Vita sowie der Playstation 3 bedient.

Die Playstation-Plus-Spiele im Februar 2020 (Quelle: Sony)

Playstation Plus enthält ab dem 4. Februar die folgenden Spiele:

Spiel

Genre von bis Systeme Die Sims 4 Lebens-Simulation 04.02.

03.03.

PS4

BioShock: The Collection Ego-Shooter 04.02.

03.03.

PS4

Firewall Zero Hour Ego-Shooter 04.02.

03.03.

PSVR

Der Preis für eine Playstation-Plus-Mitgliedschaft hängt vom Händler und der gewählten Laufzeit ab. Die aktuell günstigsten Angebote für die verschiedenen Laufzeiten zeigt der Preisvergleich:

Twitch Prime

Die Spiele-Vollversionen von Twitch stehen allen Nutzern von Amazon Prime zur Verfügung, nachdem der eigene Prime-Account mit Twitch verbunden wurde. Da die Spiele an die Twitch Desktop-App gebunden sind, lassen sich die Vollversionen nur unter Windows nutzen.

Seit dem 3. Februar sind folgende Titel in Twitch Prime enthalten:

Spiel

Genre von bis Systeme American Fugitive Action-Adventure 03.02. 01.03. Windows Desert Child Geschicklichkeit 03.02. 01.03. Windows Narcos: Rise of the Cartels Rundenstrategie 03.02. 01.03. Windows Steredenn Shoot'em Up 03.02. 01.03. Windows White Night Adventure 03.02. 01.03. Windows

Xbox Games with Gold

Wer das kostenpflichtige Xbox Live Gold nutzt, kann jeden Monat Spiele-Vollversionen für Xbox 360 und Xbox One abgreifen.

Xbox-Gold-Games im Februar 2020 (Quelle: Microsoft)

Im Februar sind folgende Titel in Xbox Gold verfügbar:

Spiel

Genre von bis Systeme Batman: The Telltale Series – The Complete Season Adventure 16.01. 15.02. Xbox One Fable Heroes Beat'em Up 01.02. 15.02. Xbox One / 360 TT Isle of Man Rennspiel 01.02. 29.02. Xbox One Star Wars Battlefront

Shooter

16.02. 29.02. Xbox One / 360 Call of Cthulu Adventure 16.02. 15.03. Xbox One

Der Preis für die Gold-Mitgliedschaft ist wie bei Playstation Plus abhängig von Händler und Laufzeit. Die aktuell günstigsten Angebote für die verschiedenen Pakete zeigt der Preisvergleich:

