Sky Ticket Stick: Chromecast-Konkurrent für 30 Euro

Sky bietet einen eigenen Streaming-Stick an. Der "Sky Ticket Stick" kostet derzeit einmalig 30 Euro – dafür bekommt man neben dem Stick allerdings auch ein Sky-Ticket-Abo nach Wahl. Käufer können sich dabei zwischen drei Monaten Entertainment-, zwei Monaten Cinema- und einem Monat Supersport-Abo entscheiden. Im Anschluss an den Zeitraum laufen die Abos mit monatlichen Kosten weiter, wenn sie nicht rechtzeitig, also sieben Tage vor Ablauf, gekündigt werden.

Ohne Prime Video und Netflix

Neben der Sky-Ticket-App kann der Streaming-Stick, den Sky in Zusammenarbeit mit dem US-Hersteller Roku entwickelt hat, auch Apps von ZDF, ARD oder Youtube aufrufen. Direkte Konkurrenzangebote wie Amazon Prime Video oder Netflix fehlen hingegen.

Der Streaming-Stick von Sky wird wie üblich per HDMI an den Fernseher angeschlossen und mit dem WLAN verbunden. Die Stromversorgung wird über USB sichergestellt. Im Paket ist neben dem Stick an sich auch eine kleine Fernbedienung, mit der man durch die Menüs navigieren kann. Der Stick kann maximal FullHD-Qualität ausspielen, die Inhalte bei Sky Ticket liegen zumeist nur in 720p vor. Er misst laut Hersteller 84 × 20.3 × 12.6 Millimeter und wiegt 20 Gramm.

Der Streaming-Stick von Sky wird vom US-Hersteller Roku gebaut. (Bild: Sky)

Der Sky Ticket Stick ist vor allem aufgrund des Preises interessant: Wer ohnehin ein Ticket-Abo abschließen möchte, bekommt den Stick praktisch als kostenlose Dreingabe. Nur um Sky zu schauen, braucht man den Stick allerdings nicht unbedingt: Eine entsprechende App gibt es zum Beispiel auch für Playstation 4 und Xbox One sowie Chromecast und Apple TV. Man kann den Stick auch als Empfangsgerät in den Urlaub mitnehmen – im EU-Ausland funktioniert das Sky Ticket auch. Allerdings müssen die Tickets vor Urlaubsantritt in Deutschland gebucht worden sein. (dahe)