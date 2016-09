(Bild: dpa, Marc Müller)

Der Münchener Pay-TV-Sender hat den Starttermin seines UHD-TV-Angebots konkretisiert. Der für den Empfang notwendige Receiver ist nun vorbestellbar.

Mitte August kündigte Sky an, "im Herbst" mit der Ausstrahlung von Fußballübertragungen in ultrahoher Auflösung in Deutschland ein neues Fernsehzeitalter einläuten zu wollen. Am heutigen Dienstag konkretisierte der Münchener Pay-TV-Sender seine Angaben: Demnach haben Sky-Kunden in Deutschland und Österreich ab sofort die Möglichkeit, den für den Empfang nötigen Sky+ Pro Receiver vorzubestellen. Im Oktober würden dann alle Kunden den ultra-HD-fähigen Festplattenreceiver für einmalig 99 € für die Dauer ihres Abos erhalten.

Passend dazu sollen die hiesigen Sky-Kunden mit dem neuen Receiver im Oktober erstmals Fußballspiele live in Ultra HD auf den beiden neuen und exklusiven Sendern "Sky Sport Bundesliga UHD" und "Sky Sport UHD" erleben können – mit je einer Begegnung der Bundesliga pro Spieltag und ausgewählten Spielen der UEFA Champions League.

Die Ansetzungen der Ultra-HD-Spiele werden laut Sky in Kürze bekanntgegeben. Kunden sehen dann die Spiele mit vierfach höherer Auflösung als HD. Nach Fußball in Ultra HD sollen auch weiterer Live-Sport-Übertragungen folgen. Alle Sky-Kunden mit einem Premium-HD-Abonnement haben entsprechend ihrem gebuchten Programmpaket zwölf Monate freien Zugang zum Ultra-HD-Angebot von Sky. (nij)