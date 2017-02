(Bild: Slack)

Mit fünf Millionen täglichen Nutzern gehört Slack zu den führenden Messaging-Plattformen. Nun erhält die Software eine Management-Komponente, die den Einsatz in großen Unternehmen fördert.

Der Erfolg des Messengers Slack basiert auf dem einfachen Einstieg in die Plattform, mit einem großzügigen Modell angeboten, das in der kostenlosen Version kaum etwas zurückhält. Es gibt nur zwei wichtige Einschränkungen: Man kann nur die letzten 10.000 Nachrichten durchsuchen und man kann nur zehn weitere Anwendungen hinzufügen. Diese Grenzen sind geschickt gewählt. Wer sie erreicht, hat bereits soweit in die Lösung investiert, dass er gerne zu einem Premium-User wird. Slack setzt sich bisher vor allem in kleinen Unternehmen oder als Insel im Enterprise durch, bei großen Installationen stößt es an seine Grenzen.

Mit Enterprise Grid führt Slack nun eine neue Administrationsschicht ein, die alle Workspaces eines Unternehmens vereint. IT-Admins können für jeden Workspace Zugriffsrechte und die Applikations-Integration konfigurieren. Anwender haben über alle Workspaces hinweg eine einheitliche Sicht auf alle anderen Nutzer. Ein Login reicht für alle Workspaces. Ohne Enterprise Grid werden Benutzer und Bots für jeden Workspace neu konfiguriert. Gemeinsame Kanäle verbinden Workspaces, ohne die Nutzer des einen mit dem gesamten Feed des anderen Workspaces zu überlasten.

Slack bietet mit Enterprise Grid die Integration typischer Enterprise-Lösungen wie eDiscovery, Data Loss prevention (DLP) und Offsite Backup Anbieter. Auf der Applikationsebene bietet Slack Bots für die Integration mit Software von Salesforce, IBM, Box, Adobe, and GSuite.Mit Grid kommt eine neue Partnerschaft mit SAP und die Integration der Hana Cloud Platform, SuccessFactors und Concur. Das Slack API wurde für die Entwicklung Gid-fähiger Anwendungen erweitert. (vowe)