(Bild: Screenshot/budspencerofficial.com)

Mit Slaps and Beans könnte das Prügel-Duo Bud Spencer und Terence Hill bald auf dem PC Schläge und Tritte austeilen. Und Bohnen essen. Und Bier trinken. Das Projekt hat den Segen des kürzlich verstorbenen Bud Spencer.

Die (Western-)Komödien mit Bud Spencer und Terence Hill aus den 1970er und 1980er Jahren sind mittlerweile Kult. Nun sollen die beiden Schläger mit Herz auch die Welt der Computerspiele erobern. Auf Kickstarter sucht das italienische Entwicklerstudio Trinity Team nach Unterstützern für ein Prügelspiel mit dem Titel "Slaps and Beans" (Ohrfeigen und Bohnen), in dem sich das ungleiche Paar gegen Ganoven wehren muss.

Lizenz zum Prügeln

Slaps and Beans ist ein klassisches Beat’em up mit Hintergründen, die seitlich weiter scrollen. Aufgelockert wird das Gameplay durch Minispiele wie einem "Bier-und-Hotdog-Wettbewerb" oder aus der Vogelperspektive präsentierten Rennen mit einem Dünen-Buggy. Die Level greifen viele Schauplätze der Filme auf und verschlagen Bud und Terence beispielsweise auf eine Tropeninsel, nach Miami oder in Westernstädte.



Die Entwickler des Spiels haben den Segen des kürzlichen verstorbenen Bud Spencer.

Mit den Stretch-Goals der Kickstarter-Kampagne könnten auch Lieder aus dem Soundtrack der Filme ihren Weg in das Spiel finden. Trinity Team hat sich nach eigenen Angaben eine Lizenz für die Nutzung der Filminhalte und Figuren gesichert. Zudem habe Bud Spencer vor seinem Tod im Sommer 2016 noch eine Freigabe für das Spiel erteilt. Auf der offiziellen Webseite von Bud Spencer befindet sich ein bildschirmfüllender Hinweis auf das Spiel und die zugehörige Kickstarter-Kampagne.

Finanzierung und Demo-Download

Von den angestrebten 130.000 Euro sind bereits über 65.000 Euro zusammengekommen. Den Machern bleiben noch 40 Tage, dann muss das Projekt finanziert sein. Die Chancen dafür stehen gut, denn Trinity Team kann nicht nur einen Trailer und Screenshots seines Spiels vorweisen, sondern auch eine spielbare Demo eines führen Prototyps.

Die auf dem Indie-Wettbewerb Spaghetti Western Jam entwickelte Anspielversion mit dem Titel Schiaffi & Fagioli soll grafisch und spielerisch noch verbessert werden und als Slaps und Beans im Dezember 2017 für Windows, Linux und Mac OS veröffentlicht werden. Auf Steam soll es vorab noch eine Early-Access-Phase geben. Wenn sich genügend Unterstützer finden, könnte nach Angaben der Macher auch eine Version des Spiels für Xbox One, PlayStation 4 sowie Mobilgeräte mit Android und iOS entwickelt werden.

Quelle: Trinity Team

(vbr)