Smart City: Google-Schwester Sidewalk Labs bricht Projekt in Toronto ab

Die Alphabet-Tochter und Google Schwester Sidewalk Labs gibt ihr Vorhaben auf, in Toronto den "smarten Stadtteil" Quayside aufzubauen. Mittlerweile hätten sich allgemein weltweit und speziell auf dem Immobilienmarkt der kanadischen Stadt zu große Unwägbarkeiten entwickelt. Es sei zu schwierig geworden, das Projekt finanziell tragfähig zu gestalten, ohne wichtige Bestandteile wegzulassen.

Googles Stadtplanungsunternehmen hatte vor zweieinhalb Jahren die Ausschreibung der Stadt Toronto für die Entwicklung eines innovativen und nachhaltigen Konzepts für den Stadtteil Quayside gewonnen. Auf einem 49.000 m2 großen Areal am Lake Ontario sollte eine vernetzte Stadt entstehen. Dabei sollte mit neuer Technik, neuen Materialien und Bauweisen klimafreundliche Stadtentwicklung in der Praxis getestet werden, erläutert Sidewalk Labs.

Toronto will weitermachen

Das Stadtentwicklungsunternehmen Waterfront Toronto stimmt mit ein, dass es weltweit finanzielle Unwägbarkeiten gebe, vertraue aber der Wirtschaftskraft der Stadt. Quyaside werde eine ausgezeichnete Gelegenheit sein, erschwingliches Wohnen, fortschrittliche Mobilität und eine klimafreundliche Stadt zu entwickeln. Waterfront werde weiterhin die Ideen der Öffentlichkeit und von Experten einholen.

Sidewalk Labs will weiterhin an seinem Konzept arbeiten, erschwinglichen und nachhaltigen Wohnraum mit Hilfe von Massivholz-Konstruktionen zu schaffen. Die Lebensqualität verbessern helfen sollen auch ein umfassendes digitales Planungsinstrument sowie eine vollvernetzte Nachbarschaft. Sidewalk Labs und Waterfront Toronto meinen unisono, in den vergangenen zweieinhalb Jahren Konzepte entwickelt zu haben, die für andere Städte beispielhaft sind. (anw)