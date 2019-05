Smart Display mit Google Assistant nun groß und in Deutschland

Vergangenen Herbst hatte Google in New York sein erstes eigenes Smart Display mit Google Assistant vorgestellt. Der digitale Assistent hat ein 7-Zoll-LC-Display mit 1024x600 Pixeln und ähnelt in seiner Funktionalität stark dem Echo Show von Amazon. Bislang war der Home Hub nur in den USA erhältlich. Wie Google mitteilt, kommt der Home Hub nun unter der neuen Dachmarke Nest auch in Deutschland auf den Markt. Er kann ab sofort für 129 Euro vorbestellt werden. Am 28. Mai findet er schließlich den Weg in den Handel.

Im Unterschied zu Amazon-Assistenten mit Bildschirm kommt Googles Smart Display Nest Home Hub ohne Kamera an der Vorderseite aus. Laut Google sollen sich Nutzer, die sich Sorgen um ihre Privatsphäre machen, so ruhiger schlafen können. Wie bei den anderen Google Assistenten lässt sich darüber hinaus auch das Mikrofon abschalten.

Wie bereits die Google-Home-Lautsprecher liefert der Nest Home Hub beispielsweise Informationen zum Weg auf die Arbeit, zu anstehenden Terminen aus dem Kalender oder gebuchten Tickets. Darüber hinaus spielt er Youtube-Videos und eignet sich Dank einer Kooperation mit Zattoo auch zur TV-Wiedergabe. Zudem lassen sich vom Smartphone wie bei Chromecast-Sticks Videos herüber streamen. Nicht zuletzt kann der Home Hub als zentrale Anlaufstelle das smarte Zuhause managen.

Nest Home Max mit größerem Bildschirm und Kamera

Zudem stellt der Datenkonzern auf der I/O eine etwa größere Version vor. Der Nest Home Max hat neben dem 10,1-Zoll-LCD (1280x800 Pixel) eine 12-Megapixel-Frontkamera, die beispielsweise Videotelefonie aber auch Videoüberwachung ermöglicht. Der Kamera kann mittels mechanischem Schalter die Stromzufuhr entzogen werden.

Zugriff auf das Gerät kann optional per Gesichtserkennung erfolgen. Der Hersteller verspricht, dass die notwendigen Daten verschlüsselt und nur auf dem Gerät selbst gespeichert werden. Es erfolge kein Upload in die Cloud. In den USA soll das Gerät 229 US-Dollar kosten. Eine spätere Markteinführung in Deutschland ist wahrscheinlich, obgleich Google weder Preise noch Termine nannte.

Der Name "Google" soll übrigens aus dem Marketing für Smart-Home-Geräte des Alphabet-Konzerns verschwinden und durch "Nest" ersetzt werden. Also wird Google Home zu Nest Home. (spo)