Bragi hat eine neue Funktion für seine komplett drahtlosen Ohrhörer "The Dash" angekündigt: Dank "MyTap" sollen Nutzer Siri beziehungsweise Google Assistent künftig über einen Doppeltipp auf die Wange aufrufen können.

Das Münchener Start-Up Bragi will seinem Bluetooth-Ohrhörer "The Dash" mit der kommenden Firmware-Version 2.2 einen neuen Trick beibringen – darunter die Funktion "MyTap", dank der Nutzer die in den gekoppelten Smartphones integrierten Sprachassistenten mit einem Doppeltipp auf den Wangenknochen aufrufen können. Wie dies konkret aussieht, demonstriert Bragi schon einmal in einem jetzt veröffentlichten Videoclip:

Offizielles Werbevideo zur neuen "MyTap"-Funktion.

Nach bislang unbestätigten Angaben von MacRumors soll das Firmware-Update ab dem 21. November bereitstehen.

"MyTap" ist nach Angaben von Bragi die erste einer ganzen Reihe von Gesten, die Dash-Nutzern künftig über das sogenannte "Kinetic User Interface" (KUI) zur Verfügung stehen soll. Weitere sollen das Annehmen und Ablehnen von Telefonanrufen am gekoppelten Handy und die Steuerung der Musikwiedergabe betreffen.

Zu den Verbesserungen, die die Firmware 2.2 ansonsten bringt, gehören laut MacRumors eine bessere Audioqualität bei Telefonanrufen, eine nochmals verbesserte Bluetooth-Konnektivität und eine "Windshield"-Funktion. Letztere geht das Problem an, dass der "Audio Transparency"-Modus, der Umweltgeräusche über eingebaute Lautsprecher einfängt, bei Windgeräuschen (etwa beim Laufen) kaum sinnvoll nutzbar ist.

Für die Bluetooth-Ohrhörer hatte das Münchener Start-Up Bragi unter Leitung des Dänen Nikolaj Hviid Gold im Januar 2014 per Crowdfunding knapp 3,4 Millionen US-Dollar eingesammelt. Aktuell werden die Stöpsel für rund 300 Euro angeboten. Das Unternehmen kündigte jüngst eine abgespeckte Variante namens "The Headphones" für knapp 150 Euro an, die in Konkurrenz zu Apples komplett drahtlosen Ohrhörern "AirPods" treten sollen. (nij)