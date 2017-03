(Bild: dpa, Kay Nietfeld)

Nach Schätzung von Marktforschern ging im vergangenen Jahr der größte Teil der mit dem Smartphone-Verkauf weltweit erzielten Gewinne wieder an den iPhone-Konzern.

Apple hat im globalen Smartphone-Markt erneut mit Abstand den größten Gewinn eingefahren: Vom operativ erwirtschafteten Gewinn der gesamten Branche in Höhe von 53,7 Milliarden Dollar flossen im vergangenen Jahr allein 44,9 Milliarden Dollar an den iPhone-Hersteller, wie die Zeitung The Korea Herald unter Berufung auf noch nicht online veröffentlichte Zahlen der Marktforschungsfirma Strategy Analytics berichtet. Das entspricht einem Anteil von über 79 Prozent.

Apple konzentriert sich anders als nahezu sämtlichen großen Konkurrenten vorrangig auf den hochpreisigen Premium-Markt. Berichten zufolge will der Konzern den Preis mit dem "iPhone 8" nochmals erhöhen, es kostet angeblich über 1000 Dollar. Die Gewinnspanne des Konzerns beim iPhone-Verkauf betrug 2016 demnach 32,4 Prozent.

Note-7-Debakel drückt Samsungs Gewinnanteil

Samsung folgt der Schätzung nach weit abgeschlagen mit einem operativen Gewinn von 8,3 Milliarden Dollar und einem Anteil von 14,6 Prozent. Der südkoreanische Konzern hat noch immer mit dem Debakel des brandgefährlichen Galaxy Note 7 zu kämpfen, das im Oktober schließlich komplett vom Markt genommen wurde. 2016 sei Samsungs Umsatz mit Smartphones auf 71,6 Milliarden Dollar gefallen – von 75,2 Milliarden im vorausgehenden Jahr.

Die Profitabilität der chinesischen Herausforderer, die mit ihren günstigen Smartphones deutlich Marktanteile gewinnen, bleibt dem Bericht zufolge weiterhin niedrig. Huawei kam demnach auf einen operativen Gewinn von 929 Millionen Dollar, was einen Anteil von 1,6 Prozent ausmachte. (Mit Material der dpa) /

