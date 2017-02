(Bild: dpa, Jannis Mattar)

Apple hat sich nach zwei Jahren mal wieder an die Spitze des Smartphone-Markts geschoben und liegt nun knapp vor Samsung – dank eines starken Weihnachtsquartals und des Note-7-Debakels.

Apple profitiert von Samsungs Problemen und hat sich im vierten Quartal knapp an die Spitze des weltweiten Smartphonemarkts geschoben. Das geht aus jüngsten Zahlen der Marktforschungsgruppe Gartner hervor. Mit 77 Millionen verkauften iPhones konnte Apple im Vergleich zum Schlussquartal des Vorjahres deutlich zulegen, während Samsung auch infolge des Note-7-Debakels Marktanteile abgeben musste. "Der Rückruf des Galaxy Note 7 hat eine Lücke im Spitzensegment gerissen", sagt Gartner-Analyst Anshul Gupta. In diese Lücke ist Apple mit dem im seit Herbst 2016 erhältlichen iPhone 7 gestoßen.

Samsung schwächelt

"Das ist für Samsung das zweite Quartal in Folge mit zurückgehenden Verkaufszahlen", erklärt Gartner-Analyst Anshul Gupta. "Samsungs Smartphone-Verkäufe sind bereits im dritten Quartal zurückgegangen und die Entscheidung, das Galaxy Note 7 vom Markt zu nehmen, hat den Absatz des Smartphone-Portfolios weiter gebremst." Von der schwächeren Nachfrage nach Samsung-Smartphones auf den gesättigten westlichen Märkten habe nun auch Apple profitiert. Der iPhone-Hersteller hatte die Marktspitze zuletzt im Weihnachtsquartal 2014 erklommen.

Smartphone-Verkäufe Q4 2016 nach Hersteller Hersteller 4. Quartal 2016 4. Quartal 2015 Absatz +/- Geräteabsatz Marktanteil Geräteabsatz Marktanteil Apple 77,0 Mio. 17,9 % 71,5 Mio. 17,7 % +7,7 % Samsung 76,8 Mio. 17,8 % 83,4 Mio. 20,7 % -8,0 % Huawei 40,8 Mio. 9,5 % 32,1 Mio. 8,0 % +27,0 % Oppo 26,7 Mio. 6,2 % 13,0 Mio. 3,2 % +106,0 % BBK andere 24,3 Mio. 5,6 % 11,4 Mio. 2,8 % +113,8 % Andere 185,9 Mio. 43,1 % 191,7 Mio. 47,6 % -3,0 % Gesamt 431,5 Mio. 403,1 Mio. +7,1 % Gartner, Februar 2017

Während der Markt insgesamt nur noch einstellige Wachstumsraten aufweist und die Marktführer da im besten Fall mithalten, entwickeln sich die chinesischen Hersteller auf den weiteren Plätzen immer noch sehr schnell. Der Drittplatzierte Huawei konnte im Jahresvergleich um ein gutes Viertel zulegen und kommt nur auf knapp 10 Prozent Markanteil. Noch dynamischer wachsen der chinesische Marktführer Oppo und seine Schwestermarken im BBK-Konzern, die vor allem mit Mittelklasse- und Einsteiger-Smartphones in China und Indien punkten.

Auf das Gesamtjahr wirkt sich der Rückruf des Galaxy Note 7 für Samsung nicht so dramatisch aus. Die Südkoreaner liegen weiter an der Spitze vor Apple, beide sind im Jahresvergleich um gut 4 Prozent geschrumpft. Auch hier profitieren die chinesischen Hersteller, allen voran Huawei mit inzwischen knapp 9 Prozent Marktanteil. Der Konzern hat sich 2017 viel vorgenommen und will den Abstand zu Apple weiter verkleinern – und das iPhone schließlich überholen. Auch Huawei hat mit dem Mate 9 eine Alternative für Samsungs Galaxy Note 7 im Portfolio.

Smartphone-Verkäufe 2016 nach Hersteller Hersteller 2016 2015 Absatz +/- Geräteabsatz Marktanteil Geräteabsatz Marktanteil Samsung 306,4 Mio. 20,5 % 320,2 Mio. 22,5 % -4,3 % Apple 216,1 Mio. 14,4 % 225,9 Mio. 15,9 % -4,3 % Huawei 132,8 Mio. 8,9 % 104,1 Mio. 7,3 % +27,6 % Oppo 85,3 Mio. 5,7 % 39,5 Mio. 2,8 % +116,0 % BBK andere 72,4 Mio. 4,8 % 35,3 Mio. 2,5 % +105,2 % Andere 682,3 Mio. 45,6 % 699,0 Mio. 47,6 % -2,4 % Gesamt 1495,4 Mio. 1423,9 Mio. +5,0 % Gartner, Februar 2017

Auf dem Mobile World Congress (MWC), der in gut einer Woche beginnt, will Huawei sein neues Spitzenmodell P10 vorstellen. Samsung wird sein neues Flaggschiff der Galaxy-Klasse diesmal nicht in Barcelona vorstellen, sondern ein paar Wochen später. Diesen Vorteil könnte Huawei nutzen, um den Koreanern Marktanteile abzujagen. Aber auch die anderen chinesischen Hersteller haben inzwischen konkurrenzfähige Spitzenmodelle im Angebot, mit denen sie bereits ihren Heimatmarkt aufmischen. Unternehmen wie Oppo oder Xiaomi nehmen langsam den Weltmarkt ins Visier und könnten als Android-Hersteller vor allem für Samsung zum Problem werden

Android überall

Während bei den Herstellern also Bewegung herrscht, tut sich bei den Betriebssystemen nicht mehr viel. Android hat seine absolute Vormachtstellung Ende 2016 trotz des starken Apple-Quartals weiter ausbauen können. Auch iOS wächst und behauptet seine Marktanteile. Windows und Blackberry sind nur noch ein Schatten ihrer selbst, andere Systeme – obwohl oft hoffnungsvoll ins Rennen gegangen – spielen keine Rolle mehr.

Smartphone-Verkäufe nach Betriebssystem OS 4. Quartal 2016 4. Quartal 2015 Absatz +/- Geräteabsatz Marktanteil Geräteabsatz Marktanteil Android 352,7 Mio. 81,7 % 325,4 Mio. 80,7 % +8,4 % iOS 77,0 Mio. 17,9 % 71,5 Mio. 17,7 % +7,7 % Windows 1,1 Mio. 0,3 % 4,4 Mio. 1,1 % -75,1 % Blackberry 0,2 Mio. 0,0 % 0,9 Mio. 0,2 % -77,1 % Andere 0,5 Mio. 0,1 % 0,9 Mio. 0,2 % -40,2 % Gesamt 431,5 Mio. 403,1 Mio. +7,1 % Gartner, Februar 2017

