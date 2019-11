Smartphone-Markt: Samsung und Huawei profitieren vom Mittelklasse-Boom

Ein robustes Geschäft auf dem Heimatmarkt hilft dem chinesischen Smartphone-Hersteller Huawei über die politische Krise hinweg. In einem insgesamt stagnierenden Marktumfeld konnte Huawei seinen Geräteabsatz im dritten Quartal um mehr als ein Viertel steigern, während Marktführer Samsung nur einstellig zulegte. Unter dem allgemeinen Trend zu gut ausgestatteten Mittelklassesmartphones leidet vor allem Apple, teilte das Marktforschungsunternehmen Gartner am Dienstag mit.

Preis-Leistungsverhältnis kaufentscheidend

Die weltweiten Verkäufe von Smartphones an Endverbraucher gingen im dritten Quartal 2019 erneut leicht zurück. Im Vergleich zum Vorjahresquartal waren es laut Gartner 0,4 Prozent weniger. "Die Smartphone-Nutzer entscheiden sich derzeit für Mittelklasse-Smartphones, da diese im Vergleich zu Premium-Smartphones ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten", erklärte Anshul Gupta, Senior Research Director bei Gartner. "Darüber hinaus warten Smartphone-Nutzer mit ihrer Kaufentscheidung bis 2020, damit sich die 5G-Netzabdeckung auf weitere Länder ausdehnt."

Samsung und die chinesischen Hersteller folgen dem Trend zur Mittelklasse konsequent und haben ihre Portfolios ausgebaut, wodurch sie ihren Absatz zum Teil deutlich steigern konnten. Huawei konnte trotz des US-Boykotts und dem drohenden Verlust der Android-Lizenz seinen Absatz um mehr als 26 Prozent auf knapp 66 Millionen Smartphones steigern. Dabei half vor allem das starke Chinageschäft: auf dem Heimatmarkt hat Huawei den Angaben zufolge rund 40 Millionen Smartphones abgesetzt.

Smartphone-Verkäufe Q3 2019 nach Hersteller (Gartner) Hersteller Verkauft MA Verkauft MA Verkauf +/- 3. Quartal 2019 3. Quartal 2018 Samsung 79,06 Mio. 20,4 % 73,36 Mio. 18,9 % +7,8 % Huawei 65,82 Mio. 17,0 % 52,22 Mio. 13,4 % +26,1 % Apple 40,83 Mio. 10,5 % 45,75 Mio. 11,8 % -10,7 % Xiaomi 32,27 Mio. 8,3 % 33,22 Mio. 8,5 % -2,9 % Oppo 30,83 Mio. 8,0 % 30,56 Mio. 7,9 % +0,9 % Andere 138,66 Mio. 35,8 % 153,97 Mio. 39,6 % -9,9 % Gesamt 387,48 Mio. 389,07 Mio. -0,4 % Gartner, November 2019

Samsung behauptet Marktführung

Marktführer bleibt Samsung. Die Koreaner konnten ihren Absatz um fast 8 Prozent steigern und verkauften 79 Millionen Smartphones. "Samsungs aggressiver Umbau des Portfolios mit Schwerpunkt auf Einsteiger- und Mittelklasse hat seine Wettbewerbsfähigkeit gestärkt", erklärte Gupta. Allerdings schließt Huawei, das immer noch Ambitionen auf die Marktführerschaft hegt, weiter auf.

Apple fällt als Drittplatzierte hingegen weiter zurück und muss ein Absatzminus von zehn Prozent verkraften. "Anhaltende Vermarktungsaktionen und Rabatte in zahlreichen Märkten waren nicht genug, um die weltweite Nachfrage anzuregen", meint Gupta. Allerdings sieht der Gartner-Experte in den Verkäufen der neuen iPhone-11-Familie einen Trend, der sich positiv auf die Zahlen des Schlussquartals auswirken dürfte. In das fallen auch die zahlreichen Rabattaktionen am Black Friday und Cyber Monday, die die Nachfrage weiter anheizen dürften.

(vbr)