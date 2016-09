Bisher dürfen Smartphones während eines Flugs nur offline verwendet werden. Viele Teilnehmer einer Umfrage meinen, die Fluggesellschaften sollten auch die Online-Nutzung zulassen.

Seit zwei Jahren lässt die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) zu, Mobiltelefone und Tablets auf Flugreisen in Europa zu nutzen. Die Fluggesellschaften sperren sich bislang dagegen, Handys und Smartphone an Bord online nutzen zu lassen. Zu Unrecht, wie sich zumindest aus einer Umfrage des IT-Branchenverbands Bitkom ergibt.

28 Prozent für uneingeschränkte Smartphone-Nutzung

Demnach haben sich 63 Prozent der Befragten dafür ausgesprochen, dass Handys und Smartphones in Flugzeugen zumindest eingeschränkt genutzt werden können. Dabei sind 24 Prozent dafür, Mobiltelefone in abgetrennten Bereichen eines Fliegers zuzulassen. 15 Prozent wollen, dass die Nutzung von Diensten, die andere nicht stören, erlaubt ist, also zum Beispiel mobile Datendienste wie WhatsApp oder Web-Browser. 28 Prozent meinen, Mobiltelefone sollten an Bord uneingeschränkt genutzt werden dürfen.

Für die Umfrage wurden wurden 3516 Personen ab 14 Jahren befragt, darunter 994 Personen, die innerhalb der letzten 12 Monate eine Flugreise unternommen haben. befragt. Dabei waren Mehrfachantworten möglich.

35 Prozent der Befragten ihnen sind dagegen, dass Mobiltelefone im Flugzeug online genutzt werden. 28 Prozent sorgen sich um mögliche Störungen der Bordelektronik, 31 Prozent um Handygespräche, die auf engem Raum stören könnten.

Notebooks müssen verstaut werden

Passagiere müssen ihre Smartphones und Tablets bei den allermeisten Airlines zwar nicht mehr abschalten, meist ist aber nur der Betrieb im Flugmodus ohne Sende- und Empfangsmöglichkeiten erlaubt. Notebooks und andere schwerere Geräte müssen während des Starts und der Landung aus Sicherheitsgründen ganz ausgeschaltet bleiben und sicher verstaut werden. Auch wenn es in einigen Maschinen mittlerweile Internet gibt, so ist Internettelefonie – etwa via Skype – aus Rücksicht auf Mitreisende meist weiterhin verboten.

Aus einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen vor gut zwei Jahren hatte sich ergeben, dass 55 Prozent der Befragten Telefonie im Flugzeug ablehnten, 13 Prozent dafür waren. (anw)