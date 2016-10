(Bild: Snapchat)

Laut Insiderberichten will das Unternehmen Ende März 2017 an der Börse sein. Die Bewertung könnte bei 25 Milliarden US-Dollar liegen, was eine deutliche Steigerung seit der letzten Finanzierungsrunde im Mai darstellen würde.

Das Start-up hinter der populären Foto-App Snapchat plant laut einem Zeitungsbericht einen Börsengang für kommendes Frühjahr. Das Unternehmen solle dabei mit 25 Milliarden US-Dollar oder mehr bewertet werden, schrieb das Wall Street Journal am Donnerstag. Derzeit würden die Unterlagen für die Platzierung vorbereitet, ein möglicher Termin sei Ende März, hieß es unter Berufung auf informierte Personen.

Von Snapchat zu Snap

Snapchat wurde vor allem bekannt mit Fotos, die von alleine verschwinden, wenn sie angesehen wurden. Inzwischen entwickelte sich die App auch immer mehr zu einer Plattform für Medieninhalte. Nach früheren Informationen kommt sie auf rund 150 Millionen Nutzer täglich. Das Start-up hinter der App benannte sich jüngst von Snapchat in einfach nur Snap um und kündigte eine Brille mit Kamera für 129 Dollar an.

Die 25 Milliarden Dollar wären ein deutlicher Anstieg im Vergleich zur Bewertung von 17,8 Milliarden bei der vergangenen Finanzierungsrunde im Mai, schrieb die Zeitung. Das Unternehmen habe den Umsatz von 60 Millionen Dollar 2015 auf über 350 Millionen in diesem Jahr gesteigert und peile für 2017 die Milliarden-Marke an. Zugleich sei unklar, ob Snap profitabel sei. Das Geld kommt vor allem aus Werbung in der Snapchat-App.

(dpa) /