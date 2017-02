(Bild: spectacles.com)

Snapchat bietet seine Kamerabrille Spectacles jetzt auch im Web zum Verkauf an.

Zuerst wurde die Snapchat-Kamerabrille Spectacles im November vorigen Jahres nur in Automaten verkauft. Nun kann sie online bestellt werden, wird allerdings nur in den USA ausgeliefert. Der Preis beträgt wie ehedem 130 US-Dollar, die Lieferzeit beträgt laut Spectacles-Website zwei bis vier Wochen. Jeder Kunde kann maximal sechs Brillen bestellen. Als Zubehör kostet das Ladekabel 10 US-Dollar, eine Ladebox 50 US-Dollar.

Der Snapchat-Betreiber Snap hatte die Brille im September vorgestellt. Sie kann zehn Sekunden lange Videos aufnehmen. Um ein Video aufzunehmen, muss der Träger die Brille an der Seite antippen. Ein Licht zeige dann an, dass die Aufnahme läuft. Die Kamera nehme die Umgebung in einem Winkel von 115 Grad auf und das Format der Videos sei rund. Die Clips werden per Bluetooth-Funk ans Smartphone übermittelt. Pläne für einen Verkauf außerhalb der USA wurden bisher nicht bekannt. (anw)