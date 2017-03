Mehr als 5000 Besucherinnen und Besucher schauten sich die Maker Faire Ruhr in den Räumen der DASA Dortmund an. Über 70 Maker zeigten dort am 25. und 26. März Projekte unter anderem zu den Themen 3D-Druck, Umweltschutz und Steampunk.

Zum zweiten Mal fand die Maker Faire am vergangenen Wochenende in Dortmund statt: Bastler, Kreative und zahlreiche Ideensuchende zog es in die Räume der Deutschen Arbeitsschutzausstellung (DASA). Viele Stände zeigten Technik auch und vor allem zum Anfassen und Ausprobieren. Raketen aus Limoflaschen, Salzstreuer aus Legosteinen oder Kaffeetassen, deren Rutschschutz aus recycelten Basketbällen und Fahrradreifen bestehen waren nur einige der präsentierten Ideen. Ein Basteltisch voll Schrott lud (nicht nur) Kinder ein, daraus wieder etwas nützliches wie eine Trompete aus einem Staubsaugerschlauch zu machen.

Ende März präsentierten über 70 Aussteller in den Räumen der DASA ihre Maker-Projekte und luden zum Mitbasteln ein.



Umweltschutz war ebenfalls gefragt: Die Geschwister-Scholl-Gesamtschule aus Lünen präsentierte das Modell einer ganz spezielle Förderplatform. Sie soll auf dem Meer schwimmend Plastikmüll einsammeln und so zum einen Tiere schützen und gleichzeitig Rohstoffe wiedergewinnen.

Selber basteln

Während der zwei Ausstellungstage fanden auch Workshops und Vorträge statt: Pilzzucht für Einsteiger oder Programmieren mit Java, Küchenexperimente des WDR sowie Steampunk – die Weiterentwicklung des Unmöglichen stießen auf reges Interesse. Dem Steampunk war auch eine eigene Ausstellungshalle gewidmet. Fantasievolle Geräte und geheimnisvolle, kunstvoll gearbeitete Holzgegenstände waren ein Augenschmaus. Sie enthielten zum Teil voll funktionsfähige Computer oder Mediaplayer, aber auch außerirdische Wesen und Pilze unter Schutzatmosphäre. Die Schöpfer dieser Werke präsentierten sich in ebenso nostalgischer Kleidung.

Umlagert wurde auch der Make-Stand: MaXYposi-Vater Carsten Meyer wusste alle Fragen zu seinem neuesten Make-Projekt zu beantworten. Auch viele andere Make-Projekte, zum Beispiel der Hase Teeodohr wurden bestaunt und ausprobiert. (hgb)