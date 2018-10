Sojus-Crew landet sicher nach Fehlstart

Der Start einer bemannten russischen Raumkapsel zur Internationalen Raumstation ISS ist fehlgeschlagen. Die Sojus-Kapsel mit zwei Mann an Bord sei notgelandet, teilte die US-Raumfahrtagentur NASA mit. Die Raumfahrer seien unverletzt, Rettungsteams seien mit ihnen in Kontakt und auf dem Weg zu ihnen. Während des Starts vom Weltraumbahnhof Baikonur habe die zweite Stufe der Sojus-Trägerrakete versagt. Die Sojus-Kapsel notlandete nahe der kasachischen Stadt Dscheskasgan in Zentralasien.

Die zwei Raumfahrer Nick Hague (USA) und Alexey Owtschinin (Russland) sollten am Vormittag zu einem etwa halbjährigen Forschungsaufenthalt auf der ISS aufbrechen. Sie sollten das Team um den Deutschen Alexander Gerst verstärken, der vor gut einer Woche das Kommando auf dem Außenposten der Erde übernommen hatte. Das Raumschiff "MS-10" hätte nach rund sechs Stunden Flugzeit am Nachmittag an die ISS andocken sollen.

Erst am vergangenen Donnerstag war eine russische Sojus-Kapsel von der ISS sicher auf die Erde zurückgekehrt. Die Kapsel mit den drei Raumfahrern Oleg Artemjew, Drew Feustel und Ricky Arnold hatte in der Steppe von Kasachstan aufgesetzt. Zuletzt war die ISS in die Schlagzeilen geraten, weil in einer der angedockten Sojus-Kapseln ein Leck entdeckt wurde. Das Loch wurde abgedichtet. Die Ursache dafür ist bis heute unklar.

