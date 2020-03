Sonderheft c't Docker & Co. jetzt vorbestellen

Mit Software-Containern kommen in den letzten Jahren immer mehr Administratoren und Entwickler in Kontakt. Docker als Container-Plattform ist da nur eine Option – und seit dem Verkauf der Enterprise-Sparte durch die Docker Inc. überlegen immer mehr Nutzer, ob sie noch auf das richtige Pferd setzen.

Das Sonderheft c't Docker & Co. stellt daher auf über 160 Seiten das ganze Ökosystem rund um Container vor: Neben Docker geht es auch um Alternativen wie Podman und den pragmatischen Umstieg auf Kubernetes. Von den ersten Schritten bis zum Betrieb komplexer Infrastruktur und richtet sich damit sowohl an Einsteiger, als auch an erfahrene Container-Nutzer.

Im Mittelpunkt des Heftes stehen praktische Beispiele. Zum Einsatz kommen erprobte Werkzeuge aus dem Cloud-Umfeld: Datenbanken wie InfluxDB und CockroachDB, Hilfsmittel wie Terraform und CI/CD-Tools von GitHub und GitLab. Dabei setzen die Autoren auf Lösungen aus ihrer alltäglichen Arbeit mit Docker und zeigen Kniffe und Tipps, die man in der Dokumentation von Docker nicht findet.

Gedruckt und digital

c't Docker & Co. gibt es sowohl auf Papier als auch in digitaler Form. Die Print-Ausgabe kostet 14,90 Euro, erscheint am 17.03.2020 und kann ab sofort im heise shop vorbestellt werden. Wer bis einschließlich 24.03.2020 bestellt, zahlt keine Versandkosten.

Als digitale Ausgabe können Sie das Sonderheft im heise shop bestellen. Für 12,99 Euro bieten wir das Sonderheft im PDF-Format an. Bereits ab dem 11.03.2020 ist das Sonderheft in unserer Android- und iOS-Apps erhältlich. (jam)