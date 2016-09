Was gibt es spannenderes als Menschen vor der Kamera? In den Workshops des c't Fotografie Spezial geben Profifotografen unzählige Tipps, mit denen Sie ihre fotografischen Fertigkeiten erweitern können.

Porträts sind immer wieder eine Herausforderung. Im Workshop in dieser Spezialausgabe der c't Fotografie verrät Profifotograf Olaf Ballnus seine besten Tricks und Strategien, die er entwickelt hat, um die zahlreichen Prominenten und weniger bekannten Menschen abzulichten.



Olaf Ballnus hatte schon etliche Prominente vor der Kamera. In dem Porträt-Workshop verrät er seine besten Tricks. Für seine Porträts, die in Magazinen wie Spiegel, Stern oder Brigitte erschienen, braucht er im besten Fall eine zündende Bildidee, die dazu passende Ausrüstung, ungewöhnliche Perspektiven und einige technische Kniffe. "Man kann jeden Menschen interessant fotografieren. Ich brauche eine positive, vertraute Stimmung, auch wenn wir uns vielleicht nur 15 Minuten lang kennen. Interesse an der Person und eine gewisse Nähe sind mir wichtiger als die Technik", erklärt Ballnus. Wie er das bei seinen verschieden Shootings umgesetzt hat, belegen die zahlreichen Bildbeispiele in seinem Beitrag.

Licht im Studio

Licht hat einen entscheidenden Einfluss auf die emotionale Wirkung eines Porträts. Setzt man das Licht falsch, kann es unbarmherzig sein und unvorteilhafte Züge der fotografierten Person verstärken. Eine gute Ausleuchtung kann sie dagegen ins "rechte Licht" rücken und interessanter und attraktiver machen. Bei der Ausleuchtung eines Studioporträts sollte der Fotograf sein Equipment gut kennen und über die Wirkungen der verschiedenen Lichttypen Bescheid wissen. Fotograf Thomas Sauer zeigt anhand konkreter Lichtsettings im Studio, welche Auswirkungen unterschiedliche Leuchten, Lampen-Positionen und Konfigurationen auf den Ausdruck eines Porträts haben.

Headshots für die Visitenkarte im Netz



Wer sich im Internet professionell präsentieren will, kommt um einen guten Headshot nicht herum. Eine noch recht junge Disziplin der Porträt-Fotografie sind Headshots. Sie stammen ursprünglich aus der Filmindustrie und werden schon lange von Schauspielern und Models für Castings verwendet. Doch seit einiger Zeit finden Headshots immer mehr Einzug in die Business-Welt. Wie mit vielem ist uns Amerika auch hier einen Schritt voraus: Mittlerweile gibt es dort praktisch in jeder größeren Stadt Headshot-Studios, während bei uns kaum einer je davon gehört hat. Der Workshop des Fotografen Gabriel Hill zeigt die Besonderheiten dieser neuen Sparte auf und hilft dabei, mit einfachen Mitteln tolle Headshots zu machen.

Die weiteren Themen des Hefts

Anleitung für Model-Posing. Roberto Valenzuela erklärt ein einem Workshop wie Fotografen ein Posing mit Bewegung, Gefühl und Ausdruck erreichen. Unter der Thema "Hochzeits-Shooting meistern" demonstriert Profi Marcell Schneeberg, dass Hochzeitsfotografie nicht klassisch bieder sein muss und führt den Leser Schritt für Schritt aus Fotografensicht durch den Hochzeitstag. Jana Mänz ist spezialisiert auf Kinder- und Familienaufnahmen. In ihrem Tutorial erklärt sie die Besonderheiten dieser Disziplin. Straßenfotografie spiegelt das Leben im öffentlichen Raum wider.



Zehn ausführliche Workshops in dem 196 Seiten dicken Sonderheft beleuchten alle wichtigen Aspekte der People-Fotografie. Maike Fischer gibt Ratschläge nicht nur für Einsteiger und beschreibt im Workshop-Teil Übungen, mit denen Fotografen leicht Zugang zur Street-Fotografie bekommen. Die Retusche von Porträts gehört zu den anspruchsvollsten Anwendungsfeldern der Bildbearbeitung. Über mehrere Workshops führt Maike Jarsetz durch alle Phasen der Porträtretusche bis hin zum Glamour Glow. Pascal Baetens ist erfolgreicher Aktfotograf. In diesem Schritt-für-Schritt-Workshop zeigt er, auf was Sie bei Ihrem ersten Akt-Shooting besonders achten sollten und gibt einen Leitfaden für Einsteiger.

