Das Sonderheft c't Multikopter mit Tutorial-DVD hilft beim Spaß am Fliegen: Kopter-Beratung, Rechtsfragen klären, Flugschule, Aufnahmetipps für Fotos und Videos von oben.



Nachdem Heise-Rechtsanwalt Nicolas Maekeler einen Artikel über Multikopter und Recht schrieb, ist er ein gefragter Experte zum Thema, denn die Unsicherheit ist groß. Im Sonderheft c't Multikopter zeigt er alle juristischen und versicherungsrelevanten Fallstricke auf und wie man einen Bogen um sie macht. Außerdem räumt er mit Horrorszenarien und scheinbaren Gewissheiten auf.

Alle Rechtsfragen geklärt? Dann geht es an die Auswahl des passenden Multikopters. Die Kopter sind viel zu teuer um einfach mal einen zu kaufen. Ausnahme: Einen haben wir getestet und als brauchbar empfunden und der Mini kostet nur 30 Euro. Wer jedoch eine brauchbare Actioncam in die Luft bringen will und eine lange Flugzeit erwartet, wird mindestens ein paar Hundert Euro los.

Ganz gleich mit welchem Kopter, unsere Flugschule im Heft und auf DVD führt sie in acht Übungen zur "Acht", eine Flugformation, die auch Profis immer wieder üben. Die "Acht" eignet sich auch prima, um zu testen, ob man mit einem Kopter zurecht kommt. Neben den Flugschulen-Video enthält die DVD Aufnahmen von Testgerät-Flügen und ein Tutorial zu allen Fragen rund um Kopter – insgesamt 2,5 Stunden lang.

c't Multikopter ist ab sofort im Handel und kostet inklusive Tutorial-DVD 14,90 Euro. Das Sonderheft ist auch im heise-Shop bestellbar (portofrei bis 20.11.2016). Das PDF-E-Paper mit der DVD als ISO-Image zum Download kostet 13,99 Euro. (jr)