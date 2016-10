Am 19. Oktober kommt das Sonderheft c't Multikopter in den Handel, ab sofort ist es im heise-Shop bestellbar. Zum Heft gehört eine DVD mit Tutorials zu Fluggeräten und Flugübungen.



Das Sonderheft c't Multikopter beseitigt die vielen Unsicherheiten rund um das Thema, damit Sie in Zukunft ungehemmten Flugspaß haben: Sie erfahren, welcher Kopter der passende ist je nach Geldbeutel und Erfahrung. Wir klären ein für alle Mal die rechtliche Situation und was Sie dafür tun müssen. Die Flugschule im Heft und auf DVD macht aus Anfängern Piloten und gibt erfahrenen Fliegern Routine. Dazu kommen Anwendungen: Fotografieren, Videos aufnehmen und mitfliegen per FPV-Brille.

Die Videos zu den Tests und zu den Artikeln finden Sie auf der DVD mit insgesamt etwa 2,5 Stunden Laufzeit. "Alles über Quadrokopter" ist ein ausführliches Tutorial, das 35 Euro kostet und nun gratis und komplett Teil der DVD ist. Dort geht es um die Beratung, welcher Quadrokopter der passende ist, natürlich kommt das Dauerthema Recht vor und das Tutorial zeigt, dass es nicht schwer ist, sich seinen maßgeschneiderten Kopter selbst zu bauen. Weiter Videos zeigen Flugtests der Testkandidaten und Übungen für angehende Piloten.

Die Themenvielfalt der Beiträge im Heft kam durch eine konzertierte Aktion fast aller Redaktionen im Verlag zustande: Multikopter-Tests von c't und von TechStage, Anwendungen und Racing von Technology Review, Hardware und Know-how von Make und Foto/Video von c't Fotografie, dazu kommt die Flugschule von dpunkt.

c't Multikopter ist ab sofort im heise-Shop bestellbar (portofrei bis 20.11.2016) ) und kostet 14,90 inklusive der DVD mit den Tutorials und Videos. Das PDF-E-Paper mit der DVD als ISO-Image zum Download kostet 13,99 Euro. Ab 19. Oktober ist das Heft im Handel. (jr)