Sonderheft c’t PC-Selbstbau jetzt vorbestellbar

Einen PC nach den eigenen Bedürfnissen zusammenzubauen, gelingt mit dem neuen Sonderheft c't PC-Selbstbau. Neben vier Bauanleitungen beinhaltet die Ausgabe zahlreiche Tests aktueller Hardware, Kaufberatungen sowie hilfreiche Tuning- und Praxis-Tipps.

Die Bauanleitungen decken von der effizienten Arbeitsmaschine über rasante Gaming-PCs bis zur potenten Workstation ein breites Spektrum ab und lassen sich obendrein individuell anpassen. Sie haben die Wahl zwischen effizienten Allroundern mit Core i-9000 und Ryzen 2000, einer Gaming-Maschine für kleines Geld und einem High-End-Rechner mit kompromissloser Performance.

Hardware-Tests und Kaufberatung

Die CPU-Hersteller AMD und Intel liefern sich einen spannenden Zweikampf mit Ryzen und Intel Core i. Das kommt Selbstbauern eines Desktop-PCs zu Gute: So gibt es derzeit viel Leistung fürs Geld und vom sparsamen Dual-Core bis zum potenten 32-Kerner eine Riesenauswahl attraktiver Prozessoren. Doch welcher davon ist der Richtige und welches Mainboard passt am besten zur Wunsch-CPU? Zudem bietet Nvidia erstmals Grafikkarten an, die schnell genug rechnen, um Raytracing-Effekte in 3D-Spielen flüssig auf den Bildschirm zu zaubern. Lohnt sich dafür der Kauf einer teuren GeForce-RTX-Grafikkarte?

Diese und andere Fragen beantworten c’t-Redakteure im Sonderheft c't PC Selbstbau. Eine umfangreiche Kaufberatung zu Prozessoren und Grafikkarten deckt die Bedürfnisse von Büro bis High-End ab. Ausführliche Testberichte zu CPUs, Mainboards, SSDs, Festplatten und Grafikkarten helfen Ihnen, die richtigen Hardware-Komponenten für Ihre Anforderungen zu finden.

Tuning- und Praxistipps

Tuning- und Praxis-Tipps zeigen, wie Sie durch Übertakten noch ein paar Prozent mehr Leistung herausholen und wie Sie die Fallstricke des BIOS-Nachfolgers UEFI meistern. Ratgeber erklären den Aufbau von Speichermodulen und beantworten die wichtigsten Fragen zu Intels Management Engine.

Ausschnitt aus c't uplink zum optimalen PC.

