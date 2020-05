Sonderheft c't Python-Projekte: Vorbestellen oder digitale Ausgabe kaufen

So viel Python hat der Heise-Verlag noch nie auf einen Schlag veröffentlicht! Für Kenner der Sprache ist das Sonderheft c't Python-Projekte ein Muss und für alle anderen die perfekte Gelegenheit die Eleganz und Schönheit der Programmiersprache Python in ihr Leben zu holen.

Bild 1 von 6 Sonderheft c't Python-Projekte (6 Bilder) Statt viel Theorie werden mit diesem Heft praxisbezogene Programmierkenntnisse mit Python vermittelt - egal ob für Einsteiger oder für Profi.



Einstieg mit Passwortmanager

Am Beispiel eines Passwortmanagers, der Security-Experten entzückt, lernen Anfänger die ersten Schritte mit Python und wie man objektorientiert programmiert. Für Kinder ist das natürlich zu trocken: Die dürfen mit einem selbst programmierten Spiel loslegen.

Für Erfahrene legt das Heft am Ende noch drauf: binäre Suche, Datamining in Gendaten mit Jupyter-Notebooks, interaktive Diagramme mit Altair (samt Visualisierung der Corona-Kurve), universelle Baustrukturen in SQL-Datenbanken mit Django, Pandoc im Flask-Microservice erweitert und Multithreading in PyQt5.

Code-Qualität und KI

Für Profis, die Perfektion liefern wollen, zeigt das Heft mit einer Serie zu automatischen Tests, wie man Unittests schreibt, die jede Ecke des Codes testen und auch an Randfällen nicht versagen. Mit den richtigen Bibliotheken geht das alles nämlich mit erstaunlich geringem Aufwand.

Mit einer ganzen Sammlung an KI-Projekten zeigen wir, wie Sie den Rechner dazu bringen, selbst aus Datensätzen zu lernen. Diese Projekte sind erstaunlich nützlich. Die KI erkennt handgeschriebene Ziffern, verschlagwortet Texte, vergrößert zu kleine Bilder, sortiert unscharfe Fotos aus und malt wie Van Gogh.

Gedruckt und digital

c't Python-Projekte gibt es sowohl auf Papier als auch in digitaler Form. Die Print-Ausgabe für 14,90 Euro kann ab dem 19.05.2020 im heise shop bestellt werden. Wer bis einschließlich 26.05.2020 bestellt, zahlt keine Versandkosten.

Die digitale Ausgabe erhalten Sie ab sofort für 12,99 Euro im heise shop als PDF oder in unseren Android- und iOS-Apps.

Print und digital kann im heise shop auch als Bundle für 19,90 Euro erworben werden. (ase)