Sonic & Co: Sega-Klassiker auf Amazon Fire TV spielen

Für Amazons Streaming-Box Fire TV gibt es ab sofort eine Sammlung mit Spielklassikern von alten Sega-Konsolen. Für 13 Euro erhalten Spiele-Fans 25 Sega-Klassiker, darunter "Sonic the Hedgehog", "Street of Rage" und "The Revenge of Shinobi".

30 Jahre Mega Drive

Mit der Veröffentlichung wollen Amazon und SEGA das 30-jährige Jubiläum des Sega Mega Drive feiern. Aus diesem Anlass hatte Sega bereits eine Retro-Konsole namens Sega Mega Drive Mini angekündigt, deren Veröffentlichung inzwischen auf 2019 verschoben wurde.

Die Spiele werden wahlweise mit der Fernbedienung des Fire TV oder einem gekoppelten Bluetooth-Controller gesteuert. 15 der 25 enthaltenen Titel haben einen Multiplayer-Modus und können mit Familie oder Freunden gespielt werden.

Die vollständige Liste der enthaltenen Spiele:

Sonic the Hedgehog Sonic the Hedgehog 2 Sonic CD The Revenge of Shinobi Ristar Golden Axe Beyond Oasis Decap Attack ESWAT: City Under Siege Street of Rage Street of Rage II Street of Rage III Gunstar Heroes Dynamite Headdy Dr Robotnik's Mean Bean Machine Columns Bio-Hazard Battle Comix Zone Alien Storm Bonanza Bros Golden Axe II Golden Axe III Gain Ground Altered Beast Sonic Spinball

