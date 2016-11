(Bild: Basis Zwei Programm / Marko Löhmus)

Wie man Live-Musik aus Code generiert und wie das klingt, zeigt Sonic-Pi-Entwickler Sam Aaron am 13.11. in Hannover während eines Workshops und anschließend "Live in Concert".

Der Kleinstrechner Raspberry Pi hat viele Talente: Er lässt sich zum Web-Radio ausbauen, für Ambilight-Bastelprojekte einspannen und dient als Basis fürs Live Coding. Beim Live Coding werden musikalische Klänge in Echtzeit aus Programmcode erzeugt. Das funktioniert unter anderem mit der Open-Source-Software Sonic Pi.

Wie das klingt, zeigt Sonic-Pi-Erfinder Sam Aaron am 13.11. in einem Konzert auf dem Faustgelände in Hannover während der Veranstaltung "Doing Live Coding". Der Abend startet um 18 Uhr in der Warenannahme mit einem Vortrag über den Raspberry Pi von Jürgen Rink, dem Chefredakteur der Sonderhefte-Redaktion bei heise Medien.

Im Anschluss findet ein Sonic-Pi-Workshop auf Englisch und Deutsch statt. Dabei können Besucher im Foyer der Warenannahme die ersten musikalischen Ausflüge mit der Programmiersprache unternehmen. Es stehen zehn Raspi-Wokstations für je zwei Personen zur Verfügung; eigene Laptops mit Sonic Pi können gerne mitgebracht werden. Das Konzert von Sam Aaron beginnt um 20:30 Uhr und beschließt den Abend.

Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 4 Euro und die Moderation übernimmt der Hannoveraner Musikkünstler Pit Noack. Die Veranstaltung "Doing Live Coding" findet im Rahmen der transdisziplinären Veranstaltungsreihe "Basis Zwei" statt, die noch bis zum 24.11. läuft. Hier geht es zum vollständigen Programm in PDF-Form. (mre)