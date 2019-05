Sonic-Realverfilmung: Viel Kritik am Trailer, Regisseur verspricht Änderungen

Nach massiver Kritik am ersten Trailer für "Sonic the Hedehog" mit dem beliebten Videospiel-Igel von Sega, soll die Figur offenbar überarbeitet werden. Das zumindest twitterte ein Account, der weithin als der des Regisseurs Jeff Fowler gilt. Der bedankt sich dort für all die Unterstützung "und die Kritik". Es sei deutlich geworden, dass die Fans mit dem Design nicht einverstanden seien und Änderungen fordern. "Das wird passieren", heißt es in dem Tweet weiter. Was das genau bedeutet, wird aber nicht erklärt. Von Paramount oder Sega gibt es noch keine Bestätigung.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Das Filmstudio Paramount hatte am Dienstag den ersten Trailer für die Komödie eröffnet, in der unter anderem Jim Carrey (als Dr. Eggman) mitspielt. Die Darstellung des Sega-Maskottchens Sonic entsprach dabei aber offenbar überhaupt nicht dem, was Fans erwartet hatten. Der blaue Igel hat keine Stacheln, sondern Pelz und unter anderem viel kleinere Augen als die Vorlage. Außerdem ist in einer Szene zu erkennen, dass der immer rennende Igel menschliche Zähne hat. Vorstellbar ist nun, dass diese computergenerierte Darstellung nachträglich geändert wird, ohne dass weitere Dreharbeiten nötig wären. (mho)