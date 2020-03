Sonos stampft umstrittenen Recycling-Modus ein

Sonos bietet den umstrittenen Recycling-Modus für ältere Geräte nicht mehr an. Die Funktion wurde stillschweigend aus der Sonos-App entfernt, berichtet das US-Technikmagazin The Verge. Der Recycling-Mode machte ältere Sonos-Geräte auf Wunsch per Software-Update unbrauchbar. Das war Voraussetzung dafür, sie gegen einen Rabat auf ein neueres Modell einzutauschen zu können.

Diese Funktion hatte Sonos laute Kritik eingebracht. Sonos hatte sich gegen den Vorwurf, man schade mit dem Programm der Umwelt, stets gewehrt: Es sei verantwortungsvoller, ältere Sonos-Geräte nicht an neue Kunden weitergeben zu lassen – weil diese möglicherweise gar nicht wissen, dass neuere Funktionen fehlen können. Daher sei es sinnvoll, die Lautsprecher komplett unbrauchbar zu machen. Weiter mit Updates könne man die betroffenen Devices aufgrund ihrer älteren Hardware nicht versorgen.

Umtauschen und trotzdem behalten

Sonos hält am Umtauschangebot fest, berichtet The Verge: Nutzer können ihre alten Geräte also weiterhin gegen einen 30-Prozent-Rabatt auf ein neues Modell eintauschen. Allerdings müssen und können die Altgeräte dafür nicht mehr unbrauchbar gemacht werden. Stattdessen werden interessierte Nutzer gebeten, sich telefonisch beim Support zu melden. Was mit den alten Geräten passieren soll, ist laut The Verge dem User überlassen. Theoretisch könne man den alten Lautsprecher sogar behalten.

Sonos will mit dem Programm eigenen Angaben zufolge für sorgsames Recycling werben. Nutzer, die ihr Gerät unbrauchbar gemacht hatten, wurden dazu angehalten, es bei einem lokalen Dienstleister recyceln zu lassen. Auch jetzt will Sonos Nutzer dazu bringen, ihr Gerät verantwortungsvoll recyceln zu lassen – da man den alten Lautsprecher aber auch einfach behalten kann, dürfte das Recycling für viele Nutzer nicht die attraktivste Variante sein.

Für das Recycling-Programm stehen ausschließlich Sonos-Geräte zur Verfügung, die älter als zehn Jahre sind. Dazu gehört unter anderem der originale Sonos Play:5. Diese Geräte werden nicht mehr mit Funktionsupdates versorgt. (dahe)